Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun
Yabancı basında çıkan analizlerde, Türk savunma sanayisinin son 20 yılda geçirdiği devasa dönüşüm ve küresel çatışmalardan çıkardığı dersler geniş yankı uyandırdı. Eskiden dışa bağımlı olan Türkiye'nin, bugün aralarında Polonya ve İspanya'nın da bulunduğu yaklaşık 40 ülkeye ileri teknoloji mühimmat, İHA ve askeri teçhizat ihraç eden bir merkez haline geldiği vurgulandı. Savunma ihracatını son birkaç yılda üç kat artırarak 10 milyar dolara ulaştıran ülkemizin, önümüzdeki iki yıl içinde bu rakamı ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.