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Yeniakit Publisher
Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun
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Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun

Yabancı basında çıkan analizlerde, Türk savunma sanayisinin son 20 yılda geçirdiği devasa dönüşüm ve küresel çatışmalardan çıkardığı dersler geniş yankı uyandırdı. Eskiden dışa bağımlı olan Türkiye'nin, bugün aralarında Polonya ve İspanya'nın da bulunduğu yaklaşık 40 ülkeye ileri teknoloji mühimmat, İHA ve askeri teçhizat ihraç eden bir merkez haline geldiği vurgulandı. Savunma ihracatını son birkaç yılda üç kat artırarak 10 milyar dolara ulaştıran ülkemizin, önümüzdeki iki yıl içinde bu rakamı ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.

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Foto - Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun

Modern Diplomacy'de yer alan "Batı'nın yeniden silahlanmasıyla birlikte Türkiye savunma ihracatını artırıyor" başlıklı haber, Türk savunma sanayisinin geldiği son noktaya vurgu yapıyor. Son yirmi yılda Türkiye'nin, savunma sanayisine önemli yatırımlar yaparak kendisini insansız hava araçları ve askeri teçhizatın önde gelen ihracatçısı haline dönüştürdüğü ifade edildi. Bir zamanlar yabancı silah üreticilerine bağımlı olan Türkiye'nin, şimdi özellikle Körfez, Afrika, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgeleri gibi yaklaşık 40 ülkeye silah sattığı aktarıldı. Çok sayıda alıcının, Türk ürünlerini daha uygun fiyatlı, daha hızlı temin edilebilir ve alternatiflere göre daha uyarlanabilir olarak gördükleri için tercih ettiği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa hükümetlerinin güvenliklerini yeniden değerlendirdiği ve NATO müttefiklerinin Türkiye'yi sadece askeri bir ortak olarak değil, aynı zamanda değerli bir sanayi müttefiki olarak da gördüğü ifade edildi.

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Foto - Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun

Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği gibi Batı pazarlarında silah satışlarını artırmayı ve ortak üretimi teşvik etmeyi hedeflediği vurgulandı. Haberde, ticaret rakamlarına ilişkin olarak, Ukrayna güçleri tarafından kullanılan ve geniş çapta tanınan silahlı insansız hava araçları da dahil olmak üzere Türk savunma ihracatının 2021'den bu yana üç kat artarak 10 milyar dolara ulaştığı ve Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 3,7'sini oluşturduğu aktarıldı. Aynı dönemde Avrupa ve ABD'ye yapılan ihracatın ise neredeyse dört katına çıkarak 5,6 milyar dolara ulaştığının altı çizildi. Türkiye'nin savunma sanayisinin büyümesinde Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi önde gelen çok sayıda şirketin yer aldığı dile getirilen haberde, analistlerin, ihracattaki artışı sürekli devlet desteğine, esnek tedarik zincirlerine ve alıcı ihtiyaçlarına göre ürünleri özelleştirme yeteneğine bağladığı ifade edildi.

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Foto - Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun

Haberde, Türkiye'nin, önümüzdeki iki yıl içinde savunma ihracatını ikiye katlamayı hedeflediği, bunun ise savunma yeteneklerinde daha fazla ilerleme kaydetmeye yardımcı olacağı aktarıldı. Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışmaları iyi takip ettiği ve buna göre savunma ürünleri geliştirdiğinin altı çizilen haberde, savunma sanayisinin, özellikle uluslararası alanda güvenilirlik kazanan insansız hava araçları olmak üzere gelişmiş sistemlerde önemli ilerleme kaydettiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin, büyük miktarda silahlı insansız hava aracı ve mühimmat ürettiği, fırkateynler ve hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere diğer askeri teçhizatları geliştirdiği dile getirildi. Türkiye'nin Avrupa'nın iç siyasi sorunları nedeniyle yaşadığı dışlanmaya rağmen Polonya ve İspanya gibi ülkelerle başarılı anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

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Yorumlar

Vatandaş

Rabbim, nazarlardan, kem gözlerden korusun ülkemizi,ve vatan millet İslam sevdalısı milli iradeyi.Amin

Ertuğrul

Başarılarının devamı dileğiyle tüm Devlet ve Özel firmaların sahipleri yöneticileri vizyoner insanları çok başarılı gerek İslami Müslüman Devlet ve gereksede Dünya tarihine adlarını Altın harflerle yazdıran ve yazdırmaya daha fazla devam edecek sonsuza dek tüm Mühendislere ve tüm emek veren çalışanlarına hepsine bol dualar tarihe tüm dünyaya sizler yönler vereceksiniz sizler İslami formatlar yapacaksınız her zaman hepiniz yüce Allah’a emanet olunuz sonsuza dek inşallah aminn
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