Dünyadan yoğun talep var! Türkiye mühimmat fabrikasına dönüştü, savunma sanayiini tutabilene aşk olsun

Modern Diplomacy'de yer alan "Batı'nın yeniden silahlanmasıyla birlikte Türkiye savunma ihracatını artırıyor" başlıklı haber, Türk savunma sanayisinin geldiği son noktaya vurgu yapıyor. Son yirmi yılda Türkiye'nin, savunma sanayisine önemli yatırımlar yaparak kendisini insansız hava araçları ve askeri teçhizatın önde gelen ihracatçısı haline dönüştürdüğü ifade edildi. Bir zamanlar yabancı silah üreticilerine bağımlı olan Türkiye'nin, şimdi özellikle Körfez, Afrika, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgeleri gibi yaklaşık 40 ülkeye silah sattığı aktarıldı. Çok sayıda alıcının, Türk ürünlerini daha uygun fiyatlı, daha hızlı temin edilebilir ve alternatiflere göre daha uyarlanabilir olarak gördükleri için tercih ettiği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa hükümetlerinin güvenliklerini yeniden değerlendirdiği ve NATO müttefiklerinin Türkiye'yi sadece askeri bir ortak olarak değil, aynı zamanda değerli bir sanayi müttefiki olarak da gördüğü ifade edildi.