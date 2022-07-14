Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

"Tehlike geçmiş durumda" İlk yangın ihbarının 13.20'de geldiğini hatırlatan Yavuz Selim Köşger, "9 dakikada teşkilatımız intikal edip müdahaleyi başlattı. 18.05'te ise Ovacık yangını çıktı ve 2 dakikada intikal edildi. Herhangi bir zaman kaybı olmadı. Başarının arkasında bu seri müdahalenin faydası var. Tahliye edilen sitelerde de vatandaşlarımıza ikametlerine dönebileceklerini söyledik. Tehlike geçmiş durumda. Onların ikametlerine tehdit eden bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak dün gece itibariyle ciddi bir tehlike atladı. Yangın, iki siteye sirayet edecek şekilde şiddetini artırmıştı. Rüzgar tribünlerinden de etkilenen tribün yok ama hem rüzgar tribünleri hem de yüksek gerilim hattı, havadan orman yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Böyle de bir zorluk vardı. Bunlara rağmen bu başarı yakalanmış oldu" diye konuştu.