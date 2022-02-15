Cennet Mahallesi evi satıldı! Fiyatı...

Uzun yıllardır atıl durumda olan ve bundan 5-10 yıl öncesine kadar yüzüne dahi bakılmayan o ahşap ev, son yıllarda Fener-Balat'taki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılması ve mahalledeki güvenliğin artması sonrası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.