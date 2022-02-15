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Medya
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Cennet Mahallesi evi satıldı! Fiyatı...

2022-02-15 18:28:09
Cennet Mahallesi evi satıldı! Fiyatı...

Alişan'ın başrollerinde yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ahşap ev rekor bir ücretle satıldı.

#1
Foto - Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat ile Yunus'un yaşadığı İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev rekor bir fiyata satıldı!

Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat ile Yunus'un yaşadığı İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev rekor bir fiyata satıldı!

#2
Foto - Geçtiğimiz yıl Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ev, rekor ücretle satışa çıkarılmış ve herkes epey şaşırmıştı.

Geçtiğimiz yıl Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ev, rekor ücretle satışa çıkarılmış ve herkes epey şaşırmıştı.

#3
Foto - Bugün ise bir dönemin unutulmaz dizisi Cennet Mahallesi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap evin satıldığı ortaya çıktı!

Bugün ise bir dönemin unutulmaz dizisi Cennet Mahallesi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap evin satıldığı ortaya çıktı!

#4
Foto - Uzun yıllardır atıl durumda olan ve bundan 5-10 yıl öncesine kadar yüzüne dahi bakılmayan o ahşap ev, son yıllarda Fener-Balat'taki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılması ve mahalledeki güvenliğin artması sonrası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.

Uzun yıllardır atıl durumda olan ve bundan 5-10 yıl öncesine kadar yüzüne dahi bakılmayan o ahşap ev, son yıllarda Fener-Balat'taki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılması ve mahalledeki güvenliğin artması sonrası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.

#5
Foto - Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ve 1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap ev, geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 800 bin TL'ye tanınmış bir kişi tarafından satın alınmış!

Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği ve 1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap ev, geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 800 bin TL'ye tanınmış bir kişi tarafından satın alınmış!

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