Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Cengiz Holding servet değerindeki yeri satın alıyor! Büyük bir altın hazinesi var
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cengiz Holding servet değerindeki yeri satın alıyor! Büyük bir altın hazinesi var

Türkiye'nin inşaat sektöründeki öncü şirketlerinden birisi olan Cengiz Holding servet değerindeki altın madenini resmen satın alıyor. Detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Cengiz Holding servet değerindeki yeri satın alıyor! Büyük bir altın hazinesi var

ABD merkezli Kanadalı altın şirketi SSR Mining, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Madeni’ndeki yüzde 80'lik hissesini 1,5 milyar dolara satmak için Cengiz Holding ile bağlayıcı anlaşma imzaladı.

#2
Foto - Cengiz Holding servet değerindeki yeri satın alıyor! Büyük bir altın hazinesi var

Bloomberg'in haberine göre, SSR Mining Inc. tarafından yapılan açıklamada, satış bedelinin tamamının işlemin kapanışında nakit olarak ödeneceği belirtildi.

#3
Foto - Cengiz Holding servet değerindeki yeri satın alıyor! Büyük bir altın hazinesi var

Cengiz Holding; bakır, altın ve alüminyum madenciliği ile işleme faaliyetlerinin yanı sıra inşaat, enerji, metalurji, kimya ve gübre sektörlerinde de faaliyet gösteriyor.

#4
Foto - Cengiz Holding servet değerindeki yeri satın alıyor! Büyük bir altın hazinesi var

Çöpler Altın Madeni'nin yüzde 20'lik hissesi ise Çalık Holding'de bulunuyor. 13 Şubat 2024 tarihinde söz konusu madende 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan toprak kayması yaşanmıştı.

