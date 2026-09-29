Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyoncular 12 milyon lira veriyor!
ABD'de 1974 basımı olan 50 sentlik madeni para, 250 bin lira yanı yaklaşık 12 milyon 245 bin TL'ye satıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de 1974 basımı olan 50 sentlik madeni para, 250 bin lira yanı yaklaşık 12 milyon 245 bin TL'ye satıldı.
ABD tarihinin en eski madeni paraları arasında yer alan 1794 tarihli “Flowing Hair Half Dollar”, nadirliği ve günümüze ulaşan örneklerinin sınırlı olması nedeniyle koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Özel kondisyondaki örneklerinden biri açık artırmada 250 bin dolara alıcı buldu.
SADECE 23 BİN 464 ADET ÜRETİLDİ 1794 yılında basılan yarım dolar, ABD’nin ilk dönem madeni para üretiminin önemli örneklerinden biri olarak biliniyor. “Flowing Hair” adı verilen tasarıma sahip bu madeni paradan yalnızca 23 bin 464 adet üretildi. Aradan geçen 200 yıldan uzun zamana rağmen bazı örneklerin günümüze kadar ulaşması, madeni parayı koleksiyoncular açısından daha değerli hale getiriyor. Paranın fiyatını belirleyen en önemli unsurlar arasında ise nadirliğinin yanı sıra fiziksel durumu ve üzerindeki detayların ne ölçüde korunduğu bulunuyor.
1794 YARIM DOLAR NASIL TANINIR? Madeni paranın ön yüzünde saçları rüzgarda dalgalanan Özgürlük figürü yer alıyor. Figürün çevresinde toplam 15 yıldız bulunurken, üst kısımda “LIBERTY” yazısı dikkat çekiyor. Paranın alt bölümünde ise 1794 tarihi yer alıyor.
Madeni paranın diğer yüzünde ise çelenk içerisinde tasvir edilmiş bir kartal bulunuyor. Tasarımın çevresinde ise dönemin Amerika Birleşik Devletleri ibaresini taşıyan yazılar yer alıyor. Söz konusu tasarım detayları, 1794 tarihli “Flowing Hair Half Dollar”ı erken dönem ABD madeni paraları arasında kolayca ayırt edilebilen örneklerden biri haline getiriyor.
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