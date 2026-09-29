Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyoncular 12 milyon lira veriyor!

SADECE 23 BİN 464 ADET ÜRETİLDİ 1794 yılında basılan yarım dolar, ABD’nin ilk dönem madeni para üretiminin önemli örneklerinden biri olarak biliniyor. “Flowing Hair” adı verilen tasarıma sahip bu madeni paradan yalnızca 23 bin 464 adet üretildi. Aradan geçen 200 yıldan uzun zamana rağmen bazı örneklerin günümüze kadar ulaşması, madeni parayı koleksiyoncular açısından daha değerli hale getiriyor. Paranın fiyatını belirleyen en önemli unsurlar arasında ise nadirliğinin yanı sıra fiziksel durumu ve üzerindeki detayların ne ölçüde korunduğu bulunuyor.