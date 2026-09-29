Türkiye'ye yıllarca ambargo koyan ülkeden beklenmedik hamle: Her ay durmadan bunu yapmaya başladılar

Üye sayısındaki artışın aktif bir üye toplama çalışmasının değil, ekosistemin teveccühünün sonucu olduğunu vurgulayan Tütüncü, "SAHA İstanbul organik büyüyen bir yer. Sayının yüksekliği planlı ya da hormonlu bir büyüme değil, bilakis sektörün iç dinamikleriyle paralel bir süreç." diye konuştu. Türk savunma sanayisinin bugüne kadar kendi pazar koşullarında büyüdüğünü dile getiren Tütüncü, "Gerçekçi olmak gerekirse bunun gerilememesi ve daha ileri noktaya gitmesi için artık küresel pazardan pay alınması bir zaruret, bu bir tercih değil." ifadesini kullandı.