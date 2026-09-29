Türkiye'ye yıllarca ambargo koyan ülkeden beklenmedik hamle: Her ay durmadan bunu yapmaya başladılar

Teknolojinin çok hızlı dönüştüğünü ifade eden Tütüncü, KOBİ'lerin yönelmesi gereken alanda yüksek teknolojili, maliyet etkin ve hızlı tüketilebilen ürünler yer aldığını, büyük platformların ise ana yüklenicilerin işi olduğunu kaydetti. Tütüncü, KOBİ'lerin ihracat hedeflerine ulaşması için stratejik bir yol haritası çizerek, şunları kaydetti: "Zaten konvansiyonel silahları, büyük platformları ana yüklenicilerimiz yapıyor. Bunlar çok büyük yetkinlikler gerektiriyor. Hem finansal anlamda hem teknolojik anlamda çok büyük yetkinlikler gerektiriyor. Dolayısıyla KOBİ'lerimizden kimse zaten platform üretmesini beklemiyor. KOBİ'lerimiz kendi ihracat alanlarını açmak anlamında, alt yüklenici kimliğinden yavaş yavaş ihracatçı kimliğine dönmek anlamında, uluslararası sahanın, savaş sahasının, uluslararası savunma sanayi piyasasının beklediği bu maliyet etkin çözümlere yönelebilirler."