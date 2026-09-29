Nükleer tahtını kaptırdı: 2025’te enerji tarihinde bir ilk

RUSYA'NIN NÜKLEER SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ MASAYA YATIRILDI Litvanya’nın Vilnius kentindeki Bellona Vakfı’nın Nükleer Danışmanı ve raporun yazarlarından Dmitry Gorchakov ise basın toplantısında Rusya'nın konumuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Yurt dışındaki nükleer santral inşası ve nükleer yakıt tedarikindeki hâkimiyetini sürdüren Rusya, 2025 yılında AB, ABD ve Çin’e zenginleştirilmiş uranyum ihracatını artırdı. Öte yandan Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Rosatom’un Türkiye ve Macaristan’dakiler de dâhil olmak üzere çeşitli yurt dışı projelerinde ciddi sorunlara ve gecikmelere yol açtı. Bu gelişmeler, şirketin yurt dışı gelirlerinin on yıl sonra ilk kez düşmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.