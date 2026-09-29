Nükleer tahtını kaptırdı: 2025’te enerji tarihinde bir ilk

ÇİN, NÜKLEERDEN 120 KAT FAZLA GÜNEŞ ENERJİSİ KURDU İstanbul’daki tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulunan Rapor Koordinatörü ve Yayıncısı Mycle Schneider, "Nükleer enerji programını önemli ölçüde genişleten tek ülke olan Çin, geçtiğimiz yıl nükleer enerji kapasitesindeki artışın 120 katı kadar yeni güneş enerjisi kapasitesini devreye aldı. Dünya nüfusunun üçte birini oluşturan Çin ve Hindistan’ın her biri, bugün nükleer santrallerden elde ettikleri elektriğin beş katından fazlasını rüzgâr ve güneş enerjisinden üretiyor" dedi. 2025 yılında dünya genelinde devreye alınan yeni reaktör sayısından daha fazla reaktör kapatıldı ve toplam işletme kapasitesi bir miktar azaldı. Küresel nükleer enerji üretimi, Çin’de kaydedilen yüzde 7,6’lık artış sayesinde sınırlı ölçüde yükselirken, Çin dışındaki ülkelerde gerileme gösterdi. Yıl boyunca 12 yeni reaktörün inşasına başlanırken, bunlardan 9'unun Çin’de, 2'sinin ise Rusya’da yer aldığı bildirildi.