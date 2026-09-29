Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

"Gelin İstanbul için de bir teklif verelim, bunu İstanbul'a getirebilir miyiz bakalım, dedi. Biz de hemen 'Türkiye için çok güzel olur' dedik." ifadelerini kullanan Erdoğan, bunun ardından ilgili kurum ve isimlerle temasların başladığını kaydetti. İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesine ilişkin daha önce yapılan resmi tanıtım toplantısında da Erdoğan, Turki Al-Sheikh'in kendilerine bu fırsattan bahsetmesinin ardından bakanlıklar ve kulüplerle bir araya geldiklerini açıklamıştı. Al-Sheikh de Erdoğan ile yaklaşık iki ay önce İstanbul'da görüştüğünü belirtmişti.