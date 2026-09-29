  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Onay verildi verilecek: Patır patır düştü: Montella kulüp takımı oluşturdu: Kulüpte olsa kovulurdu! Avrupa çatırdıyor! 6 AB ülkesi Brüksel'e ültimatom verdi Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler Selçuk İnan harekete geçti! Galatasaray'ın yıldızı için Okan Buruk'la görüştü Bir tesadüf tarihi ortaya çıkardı! Yer altında 3 kattan oluşuyor! ABD'den iade edilen 21 eser Şam'da sergide! Çok bambaşka bir lezzet arıyorsanız ona Göncek kavunu diyorlar: Kilosu 40 liradan tezgahlarda! Binlerce lirayı vermeyin... Belalarını arıyıorlar: Türk gemisi vuruldu Mahkemede bomba rüşvet itirafı: Ekrem suç örgütünden ihalede dev vurgun
Spor
7
Yeniakit Publisher
Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "ABD, organizasyon için Türkiye'den 11 milyon dolar daha yüksek teklif verdi. Ancak onlar İstanbul'u seçti" dedi.

1
#1
Foto - Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a geliş sürecinin Dünya Etnospor Birliği'nin yürüttüğü sivil diplomasi çalışmalarıyla başladığını anlattı. Erdoğan, organizasyon için ABD'nin Türkiye'den 11 milyon dolar daha yüksek teklif verdiğini belirterek, "Takımların İstanbul'u istemesi, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması ve Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişmesi; bunların hepsi bir araya gelince ABD, Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek" dedi.

#2
Foto - Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Diplomasi Atölyesi'nde gençlerle bir araya gelen Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kendisine yöneltilen soru üzerine 2027 İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'a geliş sürecini anlattı. Programa, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de katıldı.

#3
Foto - Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

Yaklaşık 2-3 ay önce Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'i İstanbul'da ağırladıklarını anlatan Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği'nin geleneksel sporlar alanındaki çalışmalarını kendisine aktardıklarını söyledi. Erdoğan, Al-Sheikh'in bu görüşmede, 2027'de Suudi Arabistan'da düzenlenecek Asya Kupası nedeniyle İspanya Süper Kupası'nın başka bir ülkede gerçekleştirilmesinin planlandığını ve İstanbul'un da aday olabileceğini kendilerine ilettiğini belirtti.

#4
Foto - Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

"Gelin İstanbul için de bir teklif verelim, bunu İstanbul'a getirebilir miyiz bakalım, dedi. Biz de hemen 'Türkiye için çok güzel olur' dedik." ifadelerini kullanan Erdoğan, bunun ardından ilgili kurum ve isimlerle temasların başladığını kaydetti. İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesine ilişkin daha önce yapılan resmi tanıtım toplantısında da Erdoğan, Turki Al-Sheikh'in kendilerine bu fırsattan bahsetmesinin ardından bakanlıklar ve kulüplerle bir araya geldiklerini açıklamıştı. Al-Sheikh de Erdoğan ile yaklaşık iki ay önce İstanbul'da görüştüğünü belirtmişti.

#5
Foto - Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

Organizasyonun Türkiye'ye gelmesinde ekonomik teklifin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkilerin de etkili olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'de birçok şey bir araya gelince mümkün oluyor. Sadece en güçlü teklifi vermek yetmiyor. Takımların İstanbul'u istemesi, Türkiye-İspanya ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin şu anda gelişiyor olması... Bunların hepsi bir araya gelince ABD, Türkiye'den 11 milyon dolar fazla teklif vermesine rağmen İspanya Süper Kupası Türkiye'de gerçekleşecek." Erdoğan, yaşanan sürecin sivil diplomasinin ülkeler arasındaki ilişkilere sağlayabileceği katkının somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

#6
Foto - Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler

Dünya Etnospor Birliği'nin çalışmalarının Türkiye'nin sivil diplomasisine katkı sağladığını vurgulayan Erdoğan, uluslararası kuruluşların merkezlerinin Türkiye'de bulunmasının önemine dikkati çekti. Erdoğan, "Türkiye, Dünya Etnospor Birliği gibi daha çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yaparsa Türkiye'nin sivil diplomasi gücünü artıracaktır" dedi. Uluslararası kuruluşların Türkiye'yi merkez olarak tercih etmesini teşvik edecek hukuki ve ekonomik altyapının geliştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İsviçre'yi bu konuda örnek gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye uyanıklığı: Hemen zam yaptılar

Karadeniz’deki savaş nedeniyle lojistik kısıtlamalar arttı. Bunu fırsat bilen Rusya, Türkiye'den gelen yoğun talep karşısında bir ürüne zam ..
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!
Gündem

CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!

Sosyal Demokrasi Derneği'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu üyelikten ihraç etmesi parti içinde büyük yankı uyandırdı. Kararın ardı..
İzmir'de CHP'ye ağır darbe! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Gündem

İzmir'de CHP'ye ağır darbe! Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İzmir siyasetini sallayan dev transfer iddiasında son aşamaya gelindi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
Selvi: Fon krizine Başkan Erdoğan el atıyor! Büyük dalgada kelleler uçabilir!
Gündem

Selvi: Fon krizine Başkan Erdoğan el atıyor! Büyük dalgada kelleler uçabilir!

Fon krizine ilişkin AK Parti kulislerini aktaran gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, konuştuğu AK Parti milletvekillerinin "infial halinde" old..
Şehit Yazıcıoğlu’nun yanında yetişen bir siyasetçiye yakışmadı! Fon vurgununu başörtüsüne bağlayan Ağıralioğlu’na tepki!
Siyaset

Şehit Yazıcıoğlu’nun yanında yetişen bir siyasetçiye yakışmadı! Fon vurgununu başörtüsüne bağlayan Ağıralioğlu’na tepki!

Yanında yetiştiği BBP Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, “Müslümanların iktidarına engel oldunuz dedirtmemek için size destek vereceğiz”..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23