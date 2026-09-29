42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler, küresel petrol ve dizel piyasasını sıkıştırdı. İthalata bağımlı ülkelerde pompada fiyatlar yükselirken rezerv tamponları da inceldi. İngiltere bu süreçte, hem yüksek pompa fiyatlarıyla hem de düşük dizel stoklarıyla öne çıkan ülkelerden biri oldu.