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Türkiye'ye yıllarca ambargo koyan ülkeden beklenmedik hamle: Her ay durmadan bunu yapmaya başladılar 42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak! Nükleer tahtını kaptırdı: 2025’te enerji tarihinde bir ilk Uzmanlardan korkutan uyarı: İnsanlığın yok olma riski en az yüzde 10 Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz Cebinde olan köşeyi döndü: Koleksiyoncular 12 milyon lira veriyor! Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu Onay verildi verilecek: Patır patır düştü: Montella kulüp takımı oluşturdu: Kulüpte olsa kovulurdu! Avrupa çatırdıyor! 6 AB ülkesi Brüksel'e ültimatom verdi Bilal Erdoğan açıkladı: ABD 11 milyon dolar fazla vermesine rağmen Türkiye'yi seçtiler
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42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

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42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizi içinden çıkılmaz boyutlara ulaştı. Yapılan açıklamaya göre yakıt stokları, yalnızca 42 günlük ithalatı karşılayabilecek seviyeye geriledi.

#1
Foto - 42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler, küresel petrol ve dizel piyasasını sıkıştırdı. İthalata bağımlı ülkelerde pompada fiyatlar yükselirken rezerv tamponları da inceldi. İngiltere bu süreçte, hem yüksek pompa fiyatlarıyla hem de düşük dizel stoklarıyla öne çıkan ülkelerden biri oldu.

#2
Foto - 42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

İNGİLTERE'NİN 42 GÜNLÜK STOKU KALDI Sky News’un aktardığı verilere göre İngiltere'de 42 günlük dizel stoku kaldı. Bu, birçok gelişmiş ülkenin yüzlerce günlük rezervine kıyasla düşük bir tampon. Avustralya'nın yaklaşık 31 günlük stoku dışında İngiltere, bu karşılaştırmada en zayıf ülkeler arasında yer alıyor.

#3
Foto - 42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

TRUMP'IN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI HAREKETLİLİĞİ ARTIRDI Bu tablo, ABD Başkanı Donald Trump'ın iç piyasadaki fiyatları dizginlemek için ABD'nin dizel ihracatına 90 günlük kısıtlama getirilebileceğine dair açıklamalarıyla daha da tırmandı. ABD dünyanın önde gelen dizel ihracatçılarından biri olduğu için Avrupa ülkeleri duruma tepki gösterdi.

#4
Foto - 42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

"KÜRESEL PİYASAYA ZARAR VEREBİLİR" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasağın küresel piyasaya ve ABD ekonomisine zarar verebileceğini söyledi. İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ise endişeyi kabul etmekle birlikte henüz somut bir karar olmadığını ve tedarik kanallarının çeşitlendirildiğini vurguladı.

#5
Foto - 42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

ULUSAL ACİL DURUM PLANINDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK Olası bir arz çöküşüne karşı İngiltere hükümeti, Ulusal Yakıt Acil Durum Planı kapsamında devreye sokulacak acil tedbirleri güncelledi. 1976 Enerji Yasası kapsamındaki yetkiler doğrultusunda, yakıt kıtlığı baş gösterdiğinde pompada katı bir öncelik sıralaması uygulanacak: Acil servisler ve toplu taşıma araçları: Yakıt tedarikinde ilk sırayı alacak.

#6
Foto - 42 günlük stok kaldı: Yine karneyle akaryakıt dağıtılacak!

Ticari ve lojistik araçlar: Gıda ve temel ihtiyaç zincirinin çökmesini engellemek adına öncelikli erişim hakkına sahip olacak. Hız sınırının düşürülmesi: Tüketimi kısmak amacıyla otoyollarda azami süratin saatte 50 mile (yaklaşık 80 km/saat) indirilmesi yürürlüğe konulabilecek. Tedarik kesintilerinin öncelikle sektör koordinasyonuyla çözülmesi hedeflense de krizin derinleşmesi durumunda sivil araçların akaryakıta erişiminin karneyle sınırlandırılması ihtimali İngiltere kamuoyunda alarm zillerini çalıyor.

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