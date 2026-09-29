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Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

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Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümüuyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Foto - Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

TVNET ekranlarında yayınlanan Net Bakış programında Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmayı değerlendiren güvenlik uzmanı Mete Yarar, devletin olayın aydınlatılması için yeterli bilgiye sahip olduğunu düşündüğünü söyledi. Yarar, soruşturmada incelenen “Kurtlar Vadisi” sahnelerine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün doğal bir kalp krizi sonucu mu gerçekleştiği, yoksa planlı bir suikast olup olmadığı sorusunun soruşturmanın temel konusu olduğunu belirten Yarar, eldeki bilgilerin bu noktayı aydınlatabileceğini ifade etti. Yarar, “Buradaki önemli olan konu, Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olan süreç planlı bir suikast girişimi miydi yoksa bir kalp krizi sonucu gerçekten hayatını kaybetmesi mi? Bunu bulmaya çalışıyor. Devletin elinde muhtemelen yeteri kadar bilgi olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Foto - Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

Soruşturma kapsamında “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki bazı sahnelerin de incelenmesini değerlendiren Yarar, dizinin tek başına soruşturmanın konusu olmadığını, ancak olayın planlanmasına ilişkin bağlantıları ortaya çıkarabilecek unsurlardan biri olarak ele alınabileceğini söyledi.

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Foto - Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

Yarar, “Kurtlar Vadisi’ne gidip birisi öldü mü, öldürmedi mi diye araştırma yapılmıyor herhalde. O yan unsur. Önemli bir unsur ama yan unsur” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

Bunun üzerine Yarar, söz konusu sahnelerin olayın planlı olup olmadığının anlaşılması açısından daha doğrudan bir anlam taşıyabileceğini belirterek, “Eğer orada gerçekten FETÖ bir olayı anlatmış ve daha sonra gerçekten ölüm gerçekleşmişse, buna rastlantı diyemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

KAYNAK: YENİŞAFAK

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