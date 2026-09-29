Mete Yarar 'devlet çözer' diyerek açıkladı: Buna rastlantı diyemeyiz

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün doğal bir kalp krizi sonucu mu gerçekleştiği, yoksa planlı bir suikast olup olmadığı sorusunun soruşturmanın temel konusu olduğunu belirten Yarar, eldeki bilgilerin bu noktayı aydınlatabileceğini ifade etti. Yarar, “Buradaki önemli olan konu, Kaşif Kozinoğlu ile ilgili olan süreç planlı bir suikast girişimi miydi yoksa bir kalp krizi sonucu gerçekten hayatını kaybetmesi mi? Bunu bulmaya çalışıyor. Devletin elinde muhtemelen yeteri kadar bilgi olduğunu düşünüyorum” dedi.