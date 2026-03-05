Cem Küçük'ten canlı yayında Türkiye için beklenmedik savunma sanayi uyarısı: Acilen...

Türkiye, İran'a uzun zamandır yapıcı bir dil kullanıyor. İran'ın ciddi bir şekilde Şii yayılmacı emelleri var. Her şeye rağmen İran'ın düşmemesi lazım. Rusya ile 2 bin kilometre sınırı var. Yani İran Batı bloğuna geçerse orada sadece biz kalıyoruz. O yüzden biz kendi tedbirimizi alalım ama Tahran düşmemeli.