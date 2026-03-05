Cem Küçük'ten canlı yayında Türkiye için beklenmedik savunma sanayi uyarısı: Acilen...
Gazeteci yazar Cem Küçük, İran'a yönelik saldırıların ardından Türkiye'ye savunma sanayi alanında dikkat çeken uyarılarda bulundu.
TGRT Haber'de konuşan gazeteci Cem Küçük, "Bir devletle aran bugün iyiyse yarın kötü olabilir. Suudi Arabistan ve BAE ile aramız mesela kötüydü, şimdi düzeldi. İran'ın Arap devletleriyle durumu buna benziyor. Türkiye donanmada iyi ama seri üretimelerde daha iyi olmalıyız.
Stoklarımızın iyi olması lazım. Uçak ve tank üretmeliyiz. Çok seri bir şekilde üretim yapmamız lazım. Kıtalararası balistik füze yapmak gerek. Sadece İran, ABD değil, yarın başka yerlerde savaşlar çıkabilir.
Türkiye, İran'a uzun zamandır yapıcı bir dil kullanıyor. İran'ın ciddi bir şekilde Şii yayılmacı emelleri var. Her şeye rağmen İran'ın düşmemesi lazım. Rusya ile 2 bin kilometre sınırı var. Yani İran Batı bloğuna geçerse orada sadece biz kalıyoruz. O yüzden biz kendi tedbirimizi alalım ama Tahran düşmemeli.
Türkiye, İran gibi olmaz. Herkes rahat olsun bence. Kendi kendimize yetecek seviyedeyiz. Rusya Ukrayna, İran, Lübnan, Suriye, Irak'a bakıyorsunuz bir tek biz yeşil, tehlikesiz durumdayız. Savunma alanındaki seri üretimi artırmamız lazım. Ek olarak Eurofighter eski bir uçak ama bizim ivedilikle ona ihtiyacımız var" dedi.
