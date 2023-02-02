Canlı yayında inanılmaz iddia! Ağabeyimi annem- babam öldürdü!

"ABİM KUYUYA DÜŞTÜ! KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM" Hatice, "Gece karanlıkta abim kuyuya düştü. Bizim eve hırsız giriyordu. Hırsızlığı da babamın yaptığını biliyoruz. Abimin ölümünden babam da sorumlu olabilir. Maalesef abimi kurtaramadık. Bir kardeşim de vardı ben de oradaydım. Uzaktan kimin olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. "CANIMI BİLE FEDA ETTİM" Bu iddialar sonrası baba Mehmet, "Sen bunları nasıl söylersin? O kuyuya ben kendim indim. Canımı bile feda ettim ben" dedi. "O BENİ DEĞİL BEN ONU KAÇIRDIM" Evlendiği kişi hakkında ise Hatice, "60 yaşındaki Hüseyin'i ben kaçırdım aslında. Ben yaklaştım ona, o bana çok iyi davranıyor. Ben çok mutluyum onun yanında seviyorum da sayıyorum da. Ailemden görmediğim sevgiyi onda gördüm. Ben geri dönmek istemiyorum" 30 BİN LİRA KARŞILIĞINDA BAŞKASIYLA EVLENDİRİLECEKTİ Hatice ayrıca ailesinin kendisini 30 bin lira karşılığında başkasıyla evlendireceğini de dile getirdi. İDDİALARI REDDETTİLER Aycan ve Mehmet bu iddiaları reddetti "AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" Hatice'nin yengesi Nazlı Hanım, "Hatice neden yalan söylüyorsun? Akli dengesi yerinde değil. " diye konuştu.