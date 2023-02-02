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Aktüel
6
Canlı yayında inanılmaz iddia! Ağabeyimi annem- babam öldürdü!

2023-02-02 04:48:16
Canlı yayında inanılmaz iddia! Ağabeyimi annem- babam öldürdü!

Aycan ve Mehmet Akçal çifti, Esra Erol'a katıldı. Çift, evi terk eden yüzde elli zihinsel engelli 24 yaşındaki kızları Hatice'yi bulmak istediklerini dile getirerek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibinin bulduğu Hatice canlı yayına katıldı ve ortaya inanılmaz iddialar atarak herkesi şoke etti.

#1
Foto - Canlı yayında inanılmaz iddia! Ağabeyimi annem- babam öldürdü!

Programa katılan Aycan ve Mehmet Akçal çifti, yüzde elli zihinsel engelli 24 yaşındaki kızları Hatice'yi bulmak istediklerini belirterek programa başvurdu. Sunucu ve ekibi, Hatice'yi buldu. Programda 24 yaşındaki Hatice Akçal'ın 60 yaşındaki Hüseyin Cantürk'e kaçtığı ve çiftin evlendikleri ortaya çıktı. Esra Erol'a katılan çift, 15 Ekim'den itibaren kızlarını ilk kez gördü.

#2
Foto - Canlı yayında inanılmaz iddia! Ağabeyimi annem- babam öldürdü!

#3
Foto - Canlı yayında inanılmaz iddia! Ağabeyimi annem- babam öldürdü!

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME! Programda Esra Erol'a katılan Hatice'nin iddiaları ortalığı karıştırdı. Canlı yayında büyük bir yüzleşme gerçekleşti. "AĞABEYİMİ ANNE- BABAM ÖLDÜRDÜ" Hatice, "Ağabeyimi öldürdüğünüz gibi beni de öldü bilin. Ağabeyimi annem- babam öldürdü. Esra Erol araştırsın bulsun" deyince Aycan ve Mehmet Akçal, stüdyoda sessizliğini bozdu.

#4
Foto - Canlı yayında inanılmaz iddia! Ağabeyimi annem- babam öldürdü!

"HİÇ NASIL ÖLDÜĞÜNÜ ANLATTILAR MI?" Ayrıca Hatice, "Anne- baba sevgisi görmedim. 25 yaşındayım. 9 yaşındayken zeytin toplamaya gittim. Benim yaşımdakiler dışarda top koşturuyordu. 25 yaşıma kadar çalıştım hiçbir şey elde edemedim. Arkadaşlarım her şeyi alırken benim cebimde bir liram yoktu. Benim abim öldü! Hiç nasıl öldüğünü anlattılar mı?" dedi.

#5
Foto - Canlı yayında inanılmaz iddia! Ağabeyimi annem- babam öldürdü!

"ABİM KUYUYA DÜŞTÜ! KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM" Hatice, "Gece karanlıkta abim kuyuya düştü. Bizim eve hırsız giriyordu. Hırsızlığı da babamın yaptığını biliyoruz. Abimin ölümünden babam da sorumlu olabilir. Maalesef abimi kurtaramadık. Bir kardeşim de vardı ben de oradaydım. Uzaktan kimin olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı. "CANIMI BİLE FEDA ETTİM" Bu iddialar sonrası baba Mehmet, "Sen bunları nasıl söylersin? O kuyuya ben kendim indim. Canımı bile feda ettim ben" dedi. "O BENİ DEĞİL BEN ONU KAÇIRDIM" Evlendiği kişi hakkında ise Hatice, "60 yaşındaki Hüseyin'i ben kaçırdım aslında. Ben yaklaştım ona, o bana çok iyi davranıyor. Ben çok mutluyum onun yanında seviyorum da sayıyorum da. Ailemden görmediğim sevgiyi onda gördüm. Ben geri dönmek istemiyorum" 30 BİN LİRA KARŞILIĞINDA BAŞKASIYLA EVLENDİRİLECEKTİ Hatice ayrıca ailesinin kendisini 30 bin lira karşılığında başkasıyla evlendireceğini de dile getirdi. İDDİALARI REDDETTİLER Aycan ve Mehmet bu iddiaları reddetti "AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" Hatice'nin yengesi Nazlı Hanım, "Hatice neden yalan söylüyorsun? Akli dengesi yerinde değil. " diye konuştu.

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