Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KRİZİ: Krizin fitilini, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin bir ay süreyle görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin karar ateşledi. Mahkemenin internet sitesinde yerel saatle 18.00 sıralarında yayımlanan duyuruda, iki ismin mahkemenin çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Kararın ardından Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini geçici olarak üstlendiğini açıkladı. Ancak Swieczkowski ve Sochanski, görevden uzaklaştırma kararının hukuki geçerliliğini kabul etmedi. Cumhurbaşkanı Nawrocki de bu karara karşı çıktı. Böylece Anayasa Mahkemesinin yönetiminin kimde olduğu konusunda iki taraf arasında açık bir yetki anlaşmazlığı ortaya çıktı.