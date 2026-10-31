Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!
Polonya'da yargı atamaları sebebiyle başlayan siyasi gerilim, Anayasa Mahkemesinde yaşanan görevden alma kararıyla krize dönüştü. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısının görevden uzaklaştırılmasıyla patlak veren kriz, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin mahkeme binasına müdahalesiyle büyüdü. Afrika ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Nawrocki, kendisini engellemeye çalışan geçici mahkeme başkanıyla itiştikten sonra binaya girerek, "Siz Anayasa Mahkemesi yargıçları değilsiniz!" diye tepki gösterdi. O anlar işte böyle görüntülendi