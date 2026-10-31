  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın ‘4 yıldır paramı alamadım’ Kumarbaz Haluk Levent borç takmış Artık Osimhen'i rüyalarında bile göremezler: En fazla Lewin: Nereden nereye... Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz! Mısır Milli Takımı’ndaki kriz büyüyor… Federasyon Salah için heyet gönderiyor! Bu sefer gelecek mi? Beşiktaş yoklamıştı Fenerbahçe de izliyor: Bidon! 'Elinde altın olan bu tarihi beklesin!' Bitki çayını böyle içen yandı! 'Hiç haberim yoktu' demeyin! Bilinçsiz kullanım böbrekleri vurabilir Teşkilat'ta bu pazar çok hareketli geçecek: Haritacılara giden yol açılıyor Yıllardır mağarada yaşıyordu! 83 yaşındaki babası kilometrelerce yol gelip oğlunu aldı
Dünya
13
Yeniakit Publisher
Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

Polonya'da yargı atamaları sebebiyle başlayan siyasi gerilim, Anayasa Mahkemesinde yaşanan görevden alma kararıyla krize dönüştü. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısının görevden uzaklaştırılmasıyla patlak veren kriz, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin mahkeme binasına müdahalesiyle büyüdü. Afrika ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Nawrocki, kendisini engellemeye çalışan geçici mahkeme başkanıyla itiştikten sonra binaya girerek, "Siz Anayasa Mahkemesi yargıçları değilsiniz!" diye tepki gösterdi. O anlar işte böyle görüntülendi

#1
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısının görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan kriz, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin mahkeme binasına müdahalesiyle büyüdü. Afrika ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Nawrocki, kendisini engellemeye çalışan geçici mahkeme başkanıyla itiştikten sonra binaya girdi. İçerideki yargıçlara, "Siz Anayasa Mahkemesi yargıçları değilsiniz!" diye seslenen Cumhurbaşkanının çıkışı kameralara yansıdı.

#2
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

Polonya'da yargı atamaları nedeniyle uzun süredir devam eden siyasi gerilim, Anayasa Mahkemesinde yaşanan görevden alma kararıyla yeni bir boyuta taşındı.

#3
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Senegal ziyaretini yarıda keserek başkent Varşova'ya döndü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı görüşmelerin ardından Anayasa Mahkemesi binasına giden Nawrocki, girişte kendisini durdurmaya çalışan geçici mahkeme başkanı Anna Korwin-Piotrowska ile karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışma kısa süreli itişmeye dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından binaya giren Nawrocki, Korwin-Piotrowska ve diğer yargıçlarla yüzleşti.

#4
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

"BEYEFENDİ İÇERİ GİREMEZSİNİZ": Mahkeme binasının girişinde yaşanan gerginlikte, Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin kendisini engellemeye çalışan Anna Korwin-Piotrowska'ya "Lütfen çekilin" dediği duyuldu. Korwin-Piotrowska ise Cumhurbaşkanını durdurmaya çalışarak "Beyefendi içeri giremezsiniz" karşılığını verdi. Bunun üzerine Nawrocki, "Lütfen beni bırakın" diyerek tepki gösterdi. Kısa süreli itişmenin ardından Cumhurbaşkanının binaya girdiği görüldü. Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görevden uzaklaştırıldığı açıklanan Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski de binaya girenler arasında yer aldı.

#5
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

CUMHURBAŞKANI YÜKSEK MAHKEMEYİ BASTI: SİZ YARGIÇ DEĞİLSİNİZ: Cumhurbaşkanı, Tusk hükümetinin parlamentodaki çoğunluğu tarafından seçilen yargıçların meşruiyetine itiraz ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu telefonla talimat alan bir yargıç. Hiç bir yasal dayanağınız yok. Ne görevden almaya ne göreve getirmeye yetkiniz yok. Siz Anayasa Mahkemesi yargıçları değilsiniz! "Nawrocki'nin bu sözlerinin ardından merdivenlere doğru ilerlediği görüldü.

#6
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KRİZİ: Krizin fitilini, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin bir ay süreyle görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin karar ateşledi. Mahkemenin internet sitesinde yerel saatle 18.00 sıralarında yayımlanan duyuruda, iki ismin mahkemenin çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi. Kararın ardından Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini geçici olarak üstlendiğini açıkladı. Ancak Swieczkowski ve Sochanski, görevden uzaklaştırma kararının hukuki geçerliliğini kabul etmedi. Cumhurbaşkanı Nawrocki de bu karara karşı çıktı. Böylece Anayasa Mahkemesinin yönetiminin kimde olduğu konusunda iki taraf arasında açık bir yetki anlaşmazlığı ortaya çıktı.

#7
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

PROTESTOCULAR MAHKEMENİN ÖNÜNE AKIN ETTİ: Görevden uzaklaştırma kararının ardından başkent Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binası önünde protestolar başladı. Muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahkeme önünde toplandı. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bazı göstericilerin çitleri aşması ve polislere çeşitli cisimler atması üzerine gerginlik tırmandı.Olaylara müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

#8
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

SENEGAL UÇAĞI HAVADA GERİ DÖNDÜ: Ülkesindeki gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e gerçekleştireceği ziyareti yarıda kesme kararı aldı. Nawrocki, yaptığı açıklamada, "Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanının Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı uçağı İspanya üzerinden rotasını Polonya'ya çevirdi. Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etti. Varşova'ya ulaşan Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Bogdan Swieczkowski ve Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görüştükten sonra Anayasa Mahkemesine hareket etti.

#9
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

BAŞBAKAN TUSK: BAŞKA BİR YOL YOK: Cumhurbaşkanının müdahalesiyle siyasi gerilim daha da artarken Başbakan Donald Tusk, hükümetin yargıya yönelik adımlarını savundu. Tusk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir. Başka bir yol yok." Tusk hükümeti, önceki iktidar döneminde yapılan yargı atamalarının mahkemelerin bağımsızlığına zarar verdiğini savunurken muhalefet, hükümetin Anayasa Mahkemesi üzerinde kontrol kurmaya çalıştığını ileri sürüyor.

#10
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

ABD'DEN İTİDAL ÇAĞRISI: Polonya'daki siyasi kriz uluslararası alanda da yankı buldu. ABD'nin Varşova Büyükelçisi Tom Rose, yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu. Rose, siyasi anlaşmazlığın şiddete dönüşmemesi gerektiğini vurgularken ABD'nin Polonya'nın istikrarına, güvenliğine ve demokratik geleceğine önem verdiğini ifade etti.

#11
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

İKİ BÜYÜKELÇİ İSTİFA ETTİ Anayasa Mahkemesi çevresinde yaşanan gelişmeler diplomatik temsilciliklere de yansıdı. Polonya'nın Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, ülkedeki gelişmeleri gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch da yaşananların ardından görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı sonucuna vardığını belirterek istifasını ve görevden alınma talebini sunduğunu açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ise Kumoch'un kararına sert tepki gösterdi. Sikorski, "Görevinizin profesyonellikten uzak şekilde sona erdiğini not ediyorum. Artık Polonya Cumhuriyeti'ni temsil etmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Polonya cumhurbaşkanı mahkemeyi böyle bastı: Siz yargıç değilsiniz!

KRİZİN TEMELİNDE YARGI ATAMALARI VAR: Polonya'da yaşanan gerilimin temelinde, Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanması ve görevlerine başlamasına ilişkin uzun süredir devam eden anlaşmazlık bulunuyor. Şubat 2022'de Anayasa Mahkemesi yargıçlığına seçilen Bogdan Swieczkowski, 9 Aralık 2024'te dönemin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından mahkeme başkanlığına atanmıştı. Başbakan Donald Tusk, Swieczkowski'yi parlamentodaki çoğunluk tarafından seçilen yeni yargıçların görevlerine başlamasını engellemekle suçluyordu. Tusk liderliğindeki hükümet, 2023'te iktidara gelirken yargı bağımsızlığını yeniden tesis etme sözü vermişti. Ancak yeni yargıçların statüsüne ilişkin anlaşmazlık, Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında devam etti. Son görevden uzaklaştırma kararlarının hukuki geçerliliği de tartışmalı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanının mahkeme binasına girmesi, yargıçlarla karşı karşıya gelmesi ve protestolar, ülkedeki anayasal krizi daha da derinleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı
Gündem

Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı

Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun gazlamasıyla Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı.
Helikopter düştü! İçindekilerin tamamı hayatını kaybetti
Dünya

Helikopter düştü! İçindekilerin tamamı hayatını kaybetti

Hindistan helikopter kazasının şokunu yaşıyor. Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 6 kişi hay..
Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı
Dünya

Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı

Avrupa ülkesi Polonya karıştı. Polonya Cumhurbaşkanı, seyahatini havada iptal ederek acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı.
AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemi sarsmıştı! Murat Kurum'la görüşüp açıklama yaptı
Gündem

AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemi sarsmıştı! Murat Kurum'la görüşüp açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı kritik görüşmenin ard..
Adana’da kızını öldürmek için hastaneyi bastı! Özel harekat devreye girdi
Gündem

Adana’da kızını öldürmek için hastaneyi bastı! Özel harekat devreye girdi

Adana’da cinsel istismara uğradığını belirterek polise başvuran E.D.’nin hastanede silahlı babasının hedefi olduğu öne sürüldü. Kızını öldür..
TDT Ankara zirvesinde tarihi milat! 163 maddelik Ankara Bildirisi ile Türk dünyasında devrim niteliğinde kararlar alındı!
Gündem

TDT Ankara zirvesinde tarihi milat! 163 maddelik Ankara Bildirisi ile Türk dünyasında devrim niteliğinde kararlar alındı!

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13'üncü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde "Türk Y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23