Yargıtay’dan kiracı ve ev sahipleri için emsal karar: Somut bir alacak yoksa depozitodan kesinti olmaz

EV SAHİBİ HASAR VAR DİYEREK DEPOZİTOYU VERMİYORSA NE YAPILMALI? Hukukçular, hasar iddiası gündeme geldiğinde öncelikle zararın gerçekten var olup olmadığının, kiracının sorumluluğunda bulunup bulunmadığının ve onarım bedelinin belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Türk Borçlar Kanunu’nun 335. maddesi de bu noktada önem taşıyor. Düzenlemeye göre ev sahibi, taşınmazı geri alırken gerekli incelemeyi yapmak ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri gecikmeden yazılı olarak bildirmek zorunda. Olağan bir incelemeyle fark edilebilecek eksikliklerin zamanında bildirilmemesi, kiracının sorumluluğunu ortadan kaldırabiliyor. Bu nedenle ev sahibinin aylar sonra ileri sürdüğü her hasar iddiası kendiliğinden kabul edilmiyor. Kiracıların hak kaybı yaşamaması için evden çıkarken fotoğraf ve video çekmesi, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını kayıt altına alması önem taşıyor. Anahtar teslimini yazılı tutanakla yapması, ev sahibiyle yazışmaları ve depozito ödemesine ait banka dekontlarını saklaması da öneriliyor.