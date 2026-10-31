Yargıtay’dan kiracı ve ev sahipleri için emsal karar: Somut bir alacak yoksa depozitodan kesinti olmaz
Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2025 ve 2026'da verdiği iki karar, ev sahiplerinin boya, badana ve tadilat gibi gerekçelerle depozitoyu alıkoymasının hukuka uygun olmadığını ortaya koydu. Kararlara göre depozitodan kesinti için kiracıdan kaynaklanan gerçek ve somut bir alacak bulunması gerekiyor. Evin satılması durumunda ise eski ev sahibi depozitoyu iade ettiğini ispatlayamazsa iade yükümlülüğü devam ediyor. Kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların başında depozito iadesi geliyor. Yargıtay’ın son kararları, güvence bedelinin hangi şartlarda iade edilmesi gerektiğine ve evin el değiştirmesi durumunda sorumluluğun kimde olacağına ilişkin önemli ölçütler belirledi.