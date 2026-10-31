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Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

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Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Türkiye'de 6-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 66'sını, yani yaklaşık 8 milyon genci yakından ilgilendiren yeni sosyal medya düzenlemesinde süreç başlarken; 1 Kasım itibarıyla 15 yaşından küçüklerin yeni hesap açması yasaklanıyor, mevcut profiller için yaş doğrulama süresi ise 31 Mart 2027'ye kadar devam ediyor. Yetkililer, platformlara yeni sorumluluklar yükleyen bu kritik geçiş döneminde vatandaşları sahte yaş doğrulama mesajları ve dolandırıcılık risklerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

#1
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Çocukları küresel algoritma çetelerinin elinden kurtaracak sosyal medya yaş düzenlemesi 1 Kasım'da uygulanmaya başlayacak. Türkiye'de 6-15 yaş arası çocuklarda sosyal medya kullanımı yüzde 66 seviyesine yükseldi. 31 Mart 2027'ye kadar çocuklara ait 10 milyon hesap için doğrulama süreci işletilecek.

#2
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" ile sosyal medya ağ sağlayıcıları 1 Kasım'dan itibaren 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

#3
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, toplam aktif sosyal medya hesabı ise 330 milyon düzeyinde seyrediyor.

#4
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Sosyal medya düzenlemesi ise TÜİK'in özellikle dijitalleşme araştırmalarında ayrı bir küme olarak ele aldığı 6-15 yaş grubu, ilkokul ve ortaokul çağındaki yaklaşık 12 milyon çocuğu kapsıyor.

#5
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Bu grupta sosyal medya kullananların oranı yüzde 66.1 olurken, bu 7 milyon 932 bin çocuğun düzenlemenin kapsamında yer aldığını gösteriyor.

#6
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacak. Yani bu tarihten sonra yaş doğrulaması yapmadan 15 yaştan küçük biri sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut sosyal medya hesapları için doğrulama süresi 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar yaş doğrulaması yapılmayan mevcut hesaplar 31 Mart 2027 sonrası kapanacak.

#7
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye. gov.tr adresi veya resmi E-Devlet mobil uygulamasında yer alan "yaş doğrulaması belirteci" üzerinden yapılabilecek.// 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. // 15-18 yaş grubundaki kullanıcılara yaşlarına uygun özel güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak.// Ebeveynlere çocuklarının hesap ayarlarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemlerini yönetebilecekleri kontrol araçları sunulacak./ İşleme başlanılmadan önce tarayıcının adres çubuğunun kontrol edilmesi, resmi siteye benzeyen isimler, farklı uzantılar ya da yanıltıcı karakter içeren adresler üzerinden işlem yapılmamalı.

#8
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

SMS, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gelen linklere kesinlikle tıklanmamalı.// E-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, kredi/banka kartı ve hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalı.// Telefonla arayarak yaş doğrulaması bahanesiyle ücret, kart bilgisi talep edenlere karşı duyarlı olunmalı.// Yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden hiçbir ücret olmadan yapılacak.

#9
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, vatandaşların bu süreçte resmi açıklamaları takip etmelerinin önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Hesabınız kapatılacak, hemen yaş doğrulaması yapın" gibi ifadelerle vatandaşları paniğe sevk etmeye çalışan mesajlara karşı dikkatli olunması gerekmekte, kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan sahte SMS, e-posta ve bağlantılara itibar edilmemeli, işlemler yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmelidir.

#10
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın

Çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmesi için koruyucu, önleyici ve sorumlu bir yaklaşımı birlikte geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Elmas, "Ailelerimizin bilinçli rehberliği, platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kamu kurumlarının koordinasyonu bu sürecin temel unsurlarıdır. Hedefimiz, çocuklarımızın haklarını ve mahremiyetini koruyan, güvenli ve sağlıklı bir dijital ortamın güçlendirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu. (Kaynak: Sabah)

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