Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Sosyal medyada beklenen gün yarın
Türkiye'de 6-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 66'sını, yani yaklaşık 8 milyon genci yakından ilgilendiren yeni sosyal medya düzenlemesinde süreç başlarken; 1 Kasım itibarıyla 15 yaşından küçüklerin yeni hesap açması yasaklanıyor, mevcut profiller için yaş doğrulama süresi ise 31 Mart 2027'ye kadar devam ediyor. Yetkililer, platformlara yeni sorumluluklar yükleyen bu kritik geçiş döneminde vatandaşları sahte yaş doğrulama mesajları ve dolandırıcılık risklerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor.