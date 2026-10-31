'Elinde altın olan bu tarihi beklesin!'
Altın fiyatlarında sert düşüş sürerken yatırımcıları heyecanlandıran tahmin geldi. Tarihi zirvesinden yüzde 28'in üzerinde gerileyen altın için The Gold & Silver Club, 5 bin dolar tarihini açıkladı. Ons altında yüzde 25'e varan yükseliş beklentisi dikkat çekerken kritik destek seviyesi de belli oldu. Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Ons altının düşüşe devam ediyor, aylık bazda değer kaybı yüzde 6'yı geçti. 26-30 Ekim haftasını son işlem gününde satış baskısı artan altının haftalık bazda kaybı ise yüzde 3,01 oldu.