Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

Apartmanın camına çarparak yaralanan baykuşu ilaçla tedavi ettiklerini kaydeden Köz, “Bir apartmanın camına çarparak düştü, çarpmanın etkisiyle biraz sersemledi zaten güçsüz bir hayvandı. Doğada biraz zayıflamış daha önceden de akciğer problemi vardı onları da ilaç tedavisiyle giderdik. Yetişkin bir baykuş tahmini 3-4 yaşlarında. Endemik değil bölgemizde Türkiye’nin her yerinde yaygın olarak görülür. Endemik türleri var bu türler bölgede görülebiliyor. Baykuşların tüyleri inanılmaz hafif yumuşak hayvanlardır. Bu sayede gece avlarına çok sessiz yaklaşabilirler. Gündüz de görüyorlar ancak gece görüşleri mükemmel derecede. Başını 270 dereceye kadar çevirebilirler, ‘başımın arkasında gözüm var’ deyimi de tam onlar için. İnanılmaz keskin, parçalayıcı pençeleri var yırtıcı kuş türüne giriyor gayet sevimli bir hayvan” diye konuştu.