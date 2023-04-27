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Yaşam
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Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

2023-04-27 09:43:16
Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

Apartmanın camına çarparak yaralanan baykuşu tedavi ederek bebek gibi elleriyle beslediler

#1
Foto - Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir apartmanın camına çarparak yaralanan baykuş, yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından doğaya salındı.

#2
Foto - Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

Ortahisar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğinde tedavisi yapılan yaralı baykuş ile ilgili bilgi veren klinik veterinerlerinden Ahmet Köz, baykuşun 10 günde kendilerine alıştığını ancak bu kuşların yırtıcı olduğuna dikkat çekerek evcilleştirilmesini önermediklerini belirtti.

#3
Foto - Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

Baykuşu yaklaşık 10 gündür elleriyle beslediklerini belirten Köz, “Baykuşumuz yaklaşık 10 gündür bizde. Yalıncak mahallesinden bize yaralı olarak geldi. Ortahisar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği bir süredir Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yaban hayvanlarına da hizmet vermekte. Ana gayemiz bütün sahipli, sahipsiz canlılara olabildiğince dil olmaya nefes olmaya çalışıyoruz. Baykuşumuz da onlardan biri. Bize geldiğinde çok güçsüzdü, bitkindi uçamıyordu. Yaklaşık 10 gün elimizle besledik şimdi kendi beslenmeye başladı. Uçuş talimlerimizi yaptık gayet iyi. Bundan sonra doğada kendi hayatına sağlıklı bir şekilde devam edecek” dedi.

#4
Foto - Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

Apartmanın camına çarparak yaralanan baykuşu ilaçla tedavi ettiklerini kaydeden Köz, “Bir apartmanın camına çarparak düştü, çarpmanın etkisiyle biraz sersemledi zaten güçsüz bir hayvandı. Doğada biraz zayıflamış daha önceden de akciğer problemi vardı onları da ilaç tedavisiyle giderdik. Yetişkin bir baykuş tahmini 3-4 yaşlarında. Endemik değil bölgemizde Türkiye’nin her yerinde yaygın olarak görülür. Endemik türleri var bu türler bölgede görülebiliyor. Baykuşların tüyleri inanılmaz hafif yumuşak hayvanlardır. Bu sayede gece avlarına çok sessiz yaklaşabilirler. Gündüz de görüyorlar ancak gece görüşleri mükemmel derecede. Başını 270 dereceye kadar çevirebilirler, ‘başımın arkasında gözüm var’ deyimi de tam onlar için. İnanılmaz keskin, parçalayıcı pençeleri var yırtıcı kuş türüne giriyor gayet sevimli bir hayvan” diye konuştu.

#5
Foto - Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

Baykuşların evcilleştirilmesini önermediklerini kaydeden Köz, “On günde bize alıştı, elle beslenmeye alıştı. Yakalamaya çalıştığımızda korkuyla pençeleri bize saplanabilir. Kesinlikle ve kesinlikle canlı hayvanları yakalamak özellikle vahşi yaşamdaki hayvanları yakalamayı kesinlikle önermiyorum, yakalamak zaten cezai işleme tabi. Yaralı hayvanları yakalayıp bize getirirken de mutlaka pençelerine dikkat etsinler. Çok esaret altında tutulacak hayvanlar değiller. Bu sürede biz bile olabildiğince odada serbest halde tutmaya çalıştık çünkü kafese koyduğumuzda çıkmaya çalışıyor. Serbest yaşama alışmış vahşi hayvanlardır evcilleştirilmesini önermiyoruz” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Cama çarpan baykuşa bebek gibi baktılar!

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