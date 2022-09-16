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Türkiye
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Çalıntı motor sonu oluyordu

2022-09-16 07:16:34
Çalıntı motor sonu oluyordu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı motosikletle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

#1
Foto - Çalıntı motor sonu oluyordu

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kılıçarslan'a ait motosiklet sabah saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi bahçesinden çalındı. Kılıçarslan'ın ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde motosikletin Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halinde olduğunu fark etti.

#2
Foto - Çalıntı motor sonu oluyordu

Motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulunan polis ekipleri, sürücünün ihtara uymaması üzerine takibe başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından motosiklet Kemalpaşa Mahallesi'nde durduruldu.

#3
Foto - Çalıntı motor sonu oluyordu

Motosikleti çaldığı iddia edilen A.D. gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslime edildi.

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