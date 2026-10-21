Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

"YUSUF ULUTAŞ İLE BİR İLGİM YOK" - Rüşvet soruşturması kapsamında evinde milyon dolarlar ele geçirilen ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Kaya, suçlamaları reddetti. Ulutaş ile herhangi bir bağının bulunmadığını vurgulayan Kaya, "Benimle hiçbir ilgisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bununla ilgili de bilgim yok" dedi.