  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karadeniz’in lezzeti kalkan tezgaha indi: Kilogramı 1000 liradan satılıyor 1500 yıllık Bizans gemisi batığına dalış yapıldı! Amforalar böyle görüntülendi Emine Erdoğan’dan Özbekistan'da özel açılış Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama Bangladeş'te dang humması salgını: Can kaybı 364'e yükseldi Ağaçlar farklı tonlara büründü! Sarıkamış'da sonbahar zamanı Tarlada yürürken servete rastladı! Toprağın altından 900 yıllık hazine çıktı Yaylalarda geleneksel yöntemlerle üretiliyor! Karakovan balı hasadı başladı DMM ‘AFAD’ iddialarını yalanladı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama geldi. İşte Kaya'nın ifadeleri...

1
#1
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

"2 MİLYAR LİRAYI AŞTIN TUTARI TAMAMINI İADE ETTİM" - Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası sessizliğini bozan Kaya, süreçle ilgili ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını belirtti. Soruşturmaya konu olan paraya ilişkin detayları paylaşan Kaya, "Çok fazla bilgi kirliliği var. Ana param hariç geri kalan 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettim. Ben yalnızca ana paramı aldım, geri kalanını olduğu gibi iade ettim" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

"YUSUF ULUTAŞ İLE BİR İLGİM YOK" - Rüşvet soruşturması kapsamında evinde milyon dolarlar ele geçirilen ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Kaya, suçlamaları reddetti. Ulutaş ile herhangi bir bağının bulunmadığını vurgulayan Kaya, "Benimle hiçbir ilgisi yok. Benim dönemimde herhangi bir referansım olmadı. Benden sonra bakanlığa girdiyse bununla ilgili de bilgim yok" dedi.

#3
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YARGI ÖNÜNDE HESAP SORULACAK - Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen parti grubundaki konuşmasında fon sürecine ilişkin çalışmalara değindi.

#4
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama

Erdoğan, konuşmasında "Fon Koordinasyon Kurulumuz ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor, alınan kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklıyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesini müteakip inşallah ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak. İkinci aşamada, hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak, kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulması yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hsn

şimdi temizlenmiş mi oldun. ???

Aaa

Ana parayı nereden buldun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir!
Gündem

Arınç'ın oğlu ilk icraatını yapacak! Baba Arınç bu transfer haberine itiraz edebilir!

Gazeteci Erdem Atay’ın iddiasına göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun AK Parti’ye geçiş sürecinde dikkat çeken bir siy..
Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...
Gündem

Nureddin Yıldız’dan 'fon' sorusuna net cevap: Hilafeti kaldırmış bir yapıdan...

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon skandalına ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Nureddin Yıldız, mevcut sistemden büyük ..
Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Karadeniz'de 5 gemiyi vurduk"
Dünya

Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Karadeniz'de 5 gemiyi vurduk"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz'deki Ukrayna'ya 5 yük gemisini vurduk" ifadeleri yer aldı.
Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti
Gündem

Başörtüsü krizi büyüyor! Azerbaycan, yasağı eleştiren Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ortak Saral’ın görevden alınmasını talep etti

Okullarda başörtüsü yasağı ile başlayan Azerbaycan ile kriz büyüyerek devam ediyor. Azerbaycan yasağı eleştiren Türkler hakkında peş peşe tu..
Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi
Dünya

Netanyahu'dan Türkiye'ye savaş tehdidi

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Türkiye ile çatışma aramıyorum, ancak İsrail’in güvenlik ihtiyaçları ger..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Hayırdır beyler kiminle savaştasınız?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Hayırdır beyler kiminle savaştasınız?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23