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ABB önünde basın açıklaması yaptılar! Servisçilerden Yavaş’a C plaka ihale tepkisi

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IHA Giriş Tarihi:

ABB önünde basın açıklaması yaptılar! Servisçilerden Yavaş’a C plaka ihale tepkisi

Mansur Yavaş’ın son hamlesi servisçileri ayağa kaldırdı. C plaka sahibi servisçi esnafı, 200 plakanın 3 yıl süreyle kiralanmasına yönelik ihalenin iptal edilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Bu kiralamadan vazgeçilmesini ve buna ilişkin ihale sürecinin iptal edilmesini talep ettiklerini ifade eden servisçiler, plaka ihtiyacının hangi verilere göre belirlendiğinin ve uygulamanın esnaf üzerindeki muhtemel ekonomik etkilerinin açıklanması konusunda çağrıda bulundu.

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Foto - ABB önünde basın açıklaması yaptılar! Servisçilerden Yavaş’a C plaka ihale tepkisi

Ankara’da C plaka sahibi servisçi esnafı, ABB araç kiralama yöntemine karşı çıkarak belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 200 kişilik C plaka servis esnafının katılımıyla gerçekleştirilen eylemde uygulamanın sektörde faaliyet gösteren esnafın ekonomik geleceği ve mesleki hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek araç kiralama yönteminden vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

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Foto - ABB önünde basın açıklaması yaptılar! Servisçilerden Yavaş’a C plaka ihale tepkisi

200 adet c plaka 3 yıl süreyle kiralama ihalesinin iptal edilmesi talep edildi 200 adet yeni C plaka kiralama ihalesi ve buna bağlı gelişmeler hakkında basın açıklamasını gerçekleştiren C Plaka Yol Arkadaşları Dayanışma Ağı İnisiyatifi Kurucusu Vedat Ağtaş, "Ansızın 300 plaka ihalesiyle başlayan süreç, halk otobüslerinin nevi değişikliği adı altında gündeme sunulmuştur. Arkasından S plakaların merkezde çalışması ve okul sezonunda merkezdeki okullarda çalıştırılması gündeme alındı. Bunun arkasından 171 C plakası ihaleye çıkartılmış, bunun da mahkeme kararıyla durdurulmasından önce 500 C plaka kiralanması gündeme alındı. Sonra kimle, nerede, ne zaman yapıldığı belli olmayan pazarlık sürecinden sonra 200 C plakasının 3 yıl süreyle kiralanmasının görüşülmesi belediye meclisi kararına bağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

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Foto - ABB önünde basın açıklaması yaptılar! Servisçilerden Yavaş’a C plaka ihale tepkisi

Uygulamanın esnaf üzerindeki muhtemel etkilerinin açıklanması çağrısında bulunuldu 200 adet C plakanın 3 yıllığına kiralanması girişiminden vazgeçilmesini ve buna ilişkin ihale sürecinin iptal edilmesini talep ettiklerini ifade eden Ağtaş, plaka ihtiyacının hangi verilere göre belirlendiğini ve uygulamanın esnaf üzerindeki muhtemel etkilerinin açıklanması konusunda çağrıda bulundu.

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Foto - ABB önünde basın açıklaması yaptılar! Servisçilerden Yavaş’a C plaka ihale tepkisi

Basın açıklaması C plaka esnafının Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe bırakmasıyla son buldu.

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Yorumlar

Abdullah

Mansur başkan bu gözü doymazlara milleitn parasını yedirmiyor da o yüzden böyle ağlıyorlar.
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