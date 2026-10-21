ABB önünde basın açıklaması yaptılar! Servisçilerden Yavaş’a C plaka ihale tepkisi

Mansur Yavaş’ın son hamlesi servisçileri ayağa kaldırdı. C plaka sahibi servisçi esnafı, 200 plakanın 3 yıl süreyle kiralanmasına yönelik ihalenin iptal edilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Bu kiralamadan vazgeçilmesini ve buna ilişkin ihale sürecinin iptal edilmesini talep ettiklerini ifade eden servisçiler, plaka ihtiyacının hangi verilere göre belirlendiğinin ve uygulamanın esnaf üzerindeki muhtemel ekonomik etkilerinin açıklanması konusunda çağrıda bulundu.