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"Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?" Şafak Sezer’den çok konuşulacak cevap

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

"Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?” Şafak Sezer’den çok konuşulacak cevap

Ünlü komedyen Şafak Sezer, Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Foto - "Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?" Şafak Sezer’den çok konuşulacak cevap

Nil Gülsüm’ün, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Şafak Sezer, Erdoğan’ın tavrını samimi bulduğunu belirtti. Sezer, “Samimi ve doğal olduğu için. Bize karşı çok doğal, nerede karşılaşsak aynı doğallığı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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Foto - "Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?" Şafak Sezer’den çok konuşulacak cevap

YILLAR ÖNCE “DÜNYANIN EN GÜZEL ADAMI” DEMİŞTİ - Şafak Sezer, daha önce de Erdoğan’ın kendilerine destek olduğunu söyleyerek, “Dünyanın en güzel adamı. Allah uzun ömürler versin. Çok iyi bir insan. Desteği de var” demişti.

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Foto - "Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?" Şafak Sezer’den çok konuşulacak cevap

Sezer, Erdoğan’ın kendisini tanımadığı hâlde filmlerine ilgi gösterdiğini de anlatmıştı. Ünlü komedyen, Cumhurbaşkanı’nın filmlerini istediğini ve izleyeceğini söylediğini belirterek bu yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

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