"Erdoğan’ı niye seviyorsunuz?” Şafak Sezer’den çok konuşulacak cevap

YILLAR ÖNCE “DÜNYANIN EN GÜZEL ADAMI” DEMİŞTİ - Şafak Sezer, daha önce de Erdoğan’ın kendilerine destek olduğunu söyleyerek, “Dünyanın en güzel adamı. Allah uzun ömürler versin. Çok iyi bir insan. Desteği de var” demişti.