Suudi Arabistan'da füzeler ateşlendi! İHA'lar düşürüldü
Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Suudi Arabistan'ın güney ve doğusunda 2 İHA düşürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Suudi Arabistan'ın güney ve doğusunda 2 İHA düşürüldü.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı İHA'larla hedef aldığını belirtti.
"Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine doğru uçurulan bir İHA düşürüldü." ifadelerini kullanan Maliki, ülkenin doğu bölgesinde de bir İHA'yı engelleyerek düşürdüklerini kaydetti.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
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