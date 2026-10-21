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Suudi Arabistan'da füzeler ateşlendi! İHA'lar düşürüldü

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AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'da füzeler ateşlendi! İHA'lar düşürüldü

Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Suudi Arabistan'ın güney ve doğusunda 2 İHA düşürüldü.

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#1
Foto - Suudi Arabistan'da füzeler ateşlendi! İHA'lar düşürüldü

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı İHA'larla hedef aldığını belirtti.

#2
Foto - Suudi Arabistan'da füzeler ateşlendi! İHA'lar düşürüldü

"Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine doğru uçurulan bir İHA düşürüldü." ifadelerini kullanan Maliki, ülkenin doğu bölgesinde de bir İHA'yı engelleyerek düşürdüklerini kaydetti.

#3
Foto - Suudi Arabistan'da füzeler ateşlendi! İHA'lar düşürüldü

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

#4
Foto - Suudi Arabistan'da füzeler ateşlendi! İHA'lar düşürüldü

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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