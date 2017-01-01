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California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • Amerika'nın California eyaletinde 8 Kasım'dan bu yana devam eden orman yangını, pazar sabahı itibarıyla tamamen kontrol altına alınırken, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85'e yükseldi.

  • Amerikan basınında yer alan haberlere göre, eyaletin kuzeyini etkisi altına alan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, bu sabah itibarıyla tamamen söndürüldü.

  • Öte yandan, 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla yangındaki toplam can kaybı sayısı 85'i buldu.

  • Yangında kaybolan 251 kişiden de hala haber alınmazken, can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

  • Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım'da başlayan orman yangınları, yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok etti.

  • Toplamda yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Chicago kentinin yüzölçümüne ulaşmıştı.

  • Camp yangını, Kalifornia tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti.

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

  • California tarihinin en büyük yangını kontrol altına alındı

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