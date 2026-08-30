Çalhanoğlu'na uzun süredir telefon açılmadı peki sonu ne olacak bu işin!
Hakan Çalhanoğlu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor...
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Hakan Çalhanoğlu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor...
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında uzun süredir Galatasaray iddiaları var. Ancak aynı zamanda 'uzun süredir' iki cephe arasında hiçbir temas yok! Milli futbolcu ya Fenerbahçe'ye gelecek ya da Inter'de kalacak.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le sözleşmesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. İtalyan ekibi, kısa süre önce tecrübeli futbolcunun bu sezon ayrılmayacağını açıklamıştı. Fakat yeni mukavele için de görüşme yapmadılar. Bugün itibarıyla en büyük olasılık, Hakan'ın kontratını tamamlayarak 2027 yazında boşa çıkması...
1.78 boyundaki oyuncu, 8 Şubat 2027 tarihinde ise 33 yaşına girecek. Hakan'la Galatasaray arasında temaslar olduğu ısrarla konuşuluyor. Peki son durum ne? Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, "Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştık" sözlerinin ardından tablo tamamen değişti.
Milli futbolcunun Galatasaray'dan normal zamanlarda da görüştüğü isimler vardı. Ancak şu anda bırakın transfer ihtimalini, Sarı-Kırmızılı camiadan kimse Hakan'la "hal-hatır" sorma içerikli konuşma bile yapmıyor. Transferin bitimine kısa bir süre kala Hakan ya Fenerbahçe'ye gelecek ya da Inter'deki sözleşmesini tamamlayacak.
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