Çalhanoğlu'na uzun süredir telefon açılmadı peki sonu ne olacak bu işin!

Milli futbolcunun Galatasaray'dan normal zamanlarda da görüştüğü isimler vardı. Ancak şu anda bırakın transfer ihtimalini, Sarı-Kırmızılı camiadan kimse Hakan'la "hal-hatır" sorma içerikli konuşma bile yapmıyor. Transferin bitimine kısa bir süre kala Hakan ya Fenerbahçe'ye gelecek ya da Inter'deki sözleşmesini tamamlayacak.