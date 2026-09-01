Karadeniz’de büyük gün: Trabzon'da bir hayal gerçek oluyor!

‘4 YILLIK YAPIM SÜRECİ VAR’ Hafif raylı sistemin 4 yıl içerisinde yapılacağını kaydeden Genç, “4 yıllık gibi bir yapım sürecimiz var. Şu anda Şehir Hastanesi'nden başlıyoruz ve hemen maç günleri olmak üzere stadyumumuzun önünde bir durağımız var. Akabinde Beşirli'den iç yola giriyoruz ve tamamında 16 duraktan müteşekkil, son derece faydalı, yoğunluk lokasyonlarına göre durakları planlanmış. Belki ismi hafif raylı sistem ama metroya da dönüşen, yer altı kısmı istasyonlarla beraber yüzeye çıkan birçok kesiti var. Böyle çok önemli bir proje. Şehrimize hayırlı olsun diyorum, heyecanını yaşıyoruz. İnşallah her şey yolunda giderse, 4’üncü yılın sonunda Akyazı'dan bineceğiz. Burada en önemli işin kısmında da hız ve konfor tabii ki. Hemşehrilerimiz buna layık. Akyazı'dan bineceğiz, doğrudan havalimanına ulaşacağız” diye konuştu.