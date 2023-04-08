“Bursa'nın deprem fayları belirlendi”

Program sonrası açıklamalarda bulunan Bayram Vardar, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir kez daha hatırladığımız deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak, gelecek Bursa'nın tahayyülüyle alakalı geçmişte neler tecrübe edildiyse bu tecrübelerin teknik, idari ve hukuki yansımaları çerçevesinde neler olduğunu hem Mimarlar Odası hem de Şehir Plancıları Odası'ndan oluşan bir teknik heyet katılımıyla Bursa'da geçmişten bugüne tahayyülünün yapıldığı bir seminer. Esas gaye gelecek Bursa'sının daha yaşanabilir olması ile alakalı çalışmaların neler olması ve nasıl olması gerektiği ile ilgili çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda Bursa'nın yaklaşık yüzyıl önce başlayan planlama kültürünün gelecekte nasıl olması gerektiği ile alakalı bir takım teknik analizlerinin yapıldığı, 2011-2013 yılları arasında teknik heyetin Bursa'nın geleceğinin planladıkları temel sorunlar ele alındı. Yeşil alanlar ve deprem gerçeği ki bu şu anda çok güncel, planlara nasıl yansıması ile alakalı daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmayla ilgili gözden geçirildiği faydalı bir çalışma oldu” şeklinde konuştu.