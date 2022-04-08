  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğa
6
Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü

2022-04-08 14:37:20
Bursa'daki şeftali bahçeleri pembeye büründü

Bursa'da hava sıcaklıklarının son günlerde artmasıyla meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.

#1
Foto - Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan kentte armut, şeftali, üzüm, kiraz, erik, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alan kentte armut, şeftali, üzüm, kiraz, erik, siyah incir başta olmak üzere çok sayıda meyve üretiliyor.

#2
Foto - Bol yağışlı geçen kışın ardından merkez ve ilçelerde ilkbaharda hava sıcaklıklarında artışlar yaşanıyor.

Bol yağışlı geçen kışın ardından merkez ve ilçelerde ilkbaharda hava sıcaklıklarında artışlar yaşanıyor.

#3
Foto - Zaman zaman nisan yağmurlarının da etkili olduğu Bursa'daki meyve bahçeleri, ağaçların çiçek açmaya başlamasıyla farklı renklere büründü.

Zaman zaman nisan yağmurlarının da etkili olduğu Bursa'daki meyve bahçeleri, ağaçların çiçek açmaya başlamasıyla farklı renklere büründü.

#4
Foto - Kentin meşhur şeftalisinin üretildiği bahçelerde ise ağaçlardaki pembe çiçekler ve zeminin yeşilliğiyle ayrı bir güzellik oluştu.

Kentin meşhur şeftalisinin üretildiği bahçelerde ise ağaçlardaki pembe çiçekler ve zeminin yeşilliğiyle ayrı bir güzellik oluştu.

#5
Foto - Pembe ve yeşil renk cümbüşü ile belgesellik görüntüler veren bahçeler, dronla da görüntülendi.

Pembe ve yeşil renk cümbüşü ile belgesellik görüntüler veren bahçeler, dronla da görüntülendi.

Petrol fiyatı kritik seviyenin altına düştü! Akaryakıtta indirim bekleniyor
Ekonomi

Petrol fiyatı kritik seviyenin altına düştü! Akaryakıtta indirim bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla tarihi rekorları kıran petrol, bu sabah itibariyle 100 dolar altını gördü. Yaşanan düşüşün akaryakıt fi..
Ukrayna'ya gönderilen paraşütçü Rus askerleri emre itaat etmedi!
Dünya

Ukrayna'ya gönderilen paraşütçü Rus askerleri emre itaat etmedi!

Ukrayna'ya gönderilen 60 seçkin paraşütçü Rus askeri, emirlere itaat etmeyerek üslerine geri döndü.

Tam da kıtlığı yaşanıyorken, Afganistan'dan dünyaya can suyu! Üretimine tekrar başladılar
Dünya

Tam da kıtlığı yaşanıyorken, Afganistan'dan dünyaya can suyu! Üretimine tekrar başladılar

Afganistan'ın kuzeyindeki Saripul ilinde bir petrol rezervi hizmete açılarak sondaj başlatıldı.
ABD basını sürpriz gelişmeyi duyurdu: SAMP/T Türkiye tarafından üretilebilir
Dünya

ABD basını sürpriz gelişmeyi duyurdu: SAMP/T Türkiye tarafından üretilebilir

ABD'li Defense News sitesinde, Türkiye, Fransa ve İtalya'nın SAMP/T hava savunma sistemlerini üretmek için ortak bir adım atacağı yazıldı...
Petlas güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu için yaz lastiğini öneriyor
Ekonomi

Petlas güvenli sürüş ve yakıt tasarrufu için yaz lastiğini öneriyor

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, mevsimine uygun lastik kullanımının güvenli sürüşün anahtarını oluşturduğunu ifade etti...
Çin'den ABD'ye uyarı! Bu kırmızı çizgimizin aşılması olur
Dünya

Çin'den ABD'ye uyarı! Bu kırmızı çizgimizin aşılması olur

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin, "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay