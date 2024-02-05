2024-02-05 23:45:01 Burası Sibirya değil Yüksekova
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle çatılardan buz sarkıtları 4 metreyi geçti.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle çatılardan buz sarkıtları 4 metreyi geçti.
Geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun kar yağışından sonra ilçede soğuk havaların kendini göstermesiyle ilçeyi adeta durma noktasına getirdi.
Sibirya soğuklarının hakim olduğu Yüksekova’da işyeri ve evlerin çatılarında 4 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Geçtiğimiz hafta yağan kar yağışının ardından ilçede soğuk havalar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, ilçe merkezinde ise 1 metreyi geçmiş durumda.
Geceleri hava sıcaklığının eksinlerim altına düştüğü ilçede ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 4 metreyi aşan buz sarkıtları tehlike oluştururken, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Soğuk hava ilçeyi durma noktasına getirdiğini belirten Perviz Geçirgen, “Geçtiğimiz günlerde ilçede yoğun bir kar yağışı olmuştu. İlçe merkezi kara gömülürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulmuş durumda.
Son birkaç gündür soğuk havalar bayağı kendini gösterdi. Öğlen saatlerinde başlayan sıcak hava akşam saatlerinde ise soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan buz sarkıtları 4 metreyi geçmiş durumda. Özellikle vatandaşlar kaldırımlarda yürüdüklerinde dikkat etsinler. Yoksa birinin başına gelirse kötü olur” dedi.
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