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Yaşam
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Burası Sibirya değil Yüksekova

2024-02-05 23:45:01
Burası Sibirya değil Yüksekova

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle çatılardan buz sarkıtları 4 metreyi geçti.

#1
Foto - Burası Sibirya değil Yüksekova

Geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun kar yağışından sonra ilçede soğuk havaların kendini göstermesiyle ilçeyi adeta durma noktasına getirdi.

#2
Foto - Burası Sibirya değil Yüksekova

Sibirya soğuklarının hakim olduğu Yüksekova’da işyeri ve evlerin çatılarında 4 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Geçtiğimiz hafta yağan kar yağışının ardından ilçede soğuk havalar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, ilçe merkezinde ise 1 metreyi geçmiş durumda.

#3
Foto - Burası Sibirya değil Yüksekova

Geceleri hava sıcaklığının eksinlerim altına düştüğü ilçede ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 4 metreyi aşan buz sarkıtları tehlike oluştururken, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

#4
Foto - Burası Sibirya değil Yüksekova

Soğuk hava ilçeyi durma noktasına getirdiğini belirten Perviz Geçirgen, “Geçtiğimiz günlerde ilçede yoğun bir kar yağışı olmuştu. İlçe merkezi kara gömülürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulmuş durumda.

#5
Foto - Burası Sibirya değil Yüksekova

Son birkaç gündür soğuk havalar bayağı kendini gösterdi. Öğlen saatlerinde başlayan sıcak hava akşam saatlerinde ise soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan buz sarkıtları 4 metreyi geçmiş durumda. Özellikle vatandaşlar kaldırımlarda yürüdüklerinde dikkat etsinler. Yoksa birinin başına gelirse kötü olur” dedi.

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