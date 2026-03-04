İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı
israil ile en fazla ticaret yapan ülkeler belli oldu. Alış veriş listesinin kabarık olduğu listede kim ne kadar ihracat yapıyor? İşte israil'e en çok para yağdıran ülkeler...
ORTA DOĞU KARIŞTI! İSRAİL'E YARDIM EDEN EDENE... ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı operasyonların ardından Orta Doğu’da tansiyon hızla yükseldi. Karşılıklı füze ve hava saldırılarıyla çatışmalar beşinci gününe girerken, bölgedeki gerilim küresel diplomasi ve enerji piyasalarını da doğrudan etkilemeye başladı.
İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR Bu süreçte birçok ülke İsrail'e siyasi ve askeri destek açıklarken, bazı devletlerin ise ihracat yoluyla milyonlarca dolarlık yardım ve savunma finansmanı sağladığı ortaya çıktı. İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti...
İŞTE İSRAİL'E PARA YAĞDIRAN O ÜLKELER!
20) RUSYA
19) BAE
18) KANADA
17) İSVİÇRE
16) ROMANYA
15) ENDONEZYA
14) JAPONYA
13) GÜNEY KORE
12) İSPANYA
11) BREZİLYA
10) İTALYA
9) BELÇİKA
8) BİRLEŞİK KRALLIK
7) HONG KONG
6) HİNDİSTAN
5) ALMANYA
4) HOLLANDA
3) ÇİN
2) İRLANDA
1) ABD/ derleyen: haber7
