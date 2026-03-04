  • İSTANBUL
Dünya
24
Yeniakit Publisher
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

israil ile en fazla ticaret yapan ülkeler belli oldu. Alış veriş listesinin kabarık olduğu listede kim ne kadar ihracat yapıyor? İşte israil'e en çok para yağdıran ülkeler...

2
#1
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

ORTA DOĞU KARIŞTI! İSRAİL'E YARDIM EDEN EDENE... ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı operasyonların ardından Orta Doğu’da tansiyon hızla yükseldi. Karşılıklı füze ve hava saldırılarıyla çatışmalar beşinci gününe girerken, bölgedeki gerilim küresel diplomasi ve enerji piyasalarını da doğrudan etkilemeye başladı.

#2
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR Bu süreçte birçok ülke İsrail’e siyasi ve askeri destek açıklarken, bazı devletlerin ise ihracat yoluyla milyonlarca dolarlık yardım ve savunma finansmanı sağladığı ortaya çıktı. İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti... İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti...

#3
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

İŞTE İSRAİL'E PARA YAĞDIRAN O ÜLKELER!

#4
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

20) RUSYA

#5
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

19) BAE

#6
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

18) KANADA

#7
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

17) İSVİÇRE

#8
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

16) ROMANYA

#9
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

15) ENDONEZYA

#10
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

14) JAPONYA

#11
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

13) GÜNEY KORE

#12
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

12) İSPANYA

#13
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

11) BREZİLYA

#14
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

10) İTALYA

#15
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

9) BELÇİKA

#16
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

8) BİRLEŞİK KRALLIK

#17
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

7) HONG KONG

#18
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

6) HİNDİSTAN

#19
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

5) ALMANYA

#20
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

4) HOLLANDA

#21
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

3) ÇİN

#22
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

2) İRLANDA

#23
İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

1) ABD/ derleyen: haber7

65

yazıklar olsun islam ülkelerine

65

irana böyle para aktaran varmı
