İsrail'e para yağdıran ülkeler belli oldu! İkinci sıradaki ülke şaşırttı

İSRAİL'E HER YIL MİLYARLARCA DOLAR PARA YAĞDIRIYORLAR Bu süreçte birçok ülke İsrail’e siyasi ve askeri destek açıklarken, bazı devletlerin ise ihracat yoluyla milyonlarca dolarlık yardım ve savunma finansmanı sağladığı ortaya çıktı. İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti... İlk sıradaki ülkeden çok ikinci ülkenin yardımı daha çok dikkat çekti...