Dijital üsler hedefte: Veri merkezleri artık savaş alanının bir parçası

SİVİL VE ASKERİ TEKNOLOJİ ARASINDAKİ SINIR GİDEREK DAHA GEÇİRGEN HALE GELİYOR Bu durumun yapay zekanın analiz katmanından savaşın bilişsel katmanına doğru ilerlediğini gösterdiğini anlatan Özdemir, modern savaşta belirleyici unsurun çoğu zaman hız olduğunun altını çizdi. Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Askeri teoride OODA döngüsü, gözlemle, yönlendir, karar ver, uygula, temel çerçeve olarak kabul edilir. Bu döngüyü daha hızlı işleten taraf operasyonel üstünlük sağlar. Önceki dönemde ABD’nin üstünlüğü büyük ölçüde donanım kapasitesine dayanıyordu, ancak karar süreçleri hâlâ insan hızında ilerliyordu. İleri yapay zeka sistemleri yönlendirme ve karar aşamalarını hızlandırarak bu dengeyi dönüştürmektedir. Bu nedenle bazı analistler mevcut eğilimi 'hızlandırılmış savaş' olarak tanımlamaktadır. Bu dönüşüm caydırıcılık hesaplarını da yeniden şekillendiriyor. Bir taraf tırmanma senaryolarını daha hızlı analiz edebiliyor, rakibin muhtemel tepkilerini simüle edebiliyor ve operasyonel planlamayı optimize edebiliyorsa, stratejik avantaj elde eder. Karar alma temposundaki bu fark, çatışmanın seyrini doğrudan etkileyebilecek bir unsurdur. Ayrıca bu gelişme, Silikon Vadisi ile Pentagon arasındaki ilişkiyi de yapısal olarak dönüştürmektedir. Savunma inovasyonu artık yalnızca geleneksel savunma yüklenicileri üzerinden şekillenmemekte, ticari amaçlarla geliştirilen temel yapay zeka modelleri doğrudan ulusal güvenlik mimarisine entegre edilmektedir. Bu süreç, sivil ve askeri teknoloji arasındaki sınırın giderek daha geçirgen hale gelmesine yol açmaktadır."