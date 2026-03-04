Dijital üsler hedefte: Veri merkezleri artık savaş alanının bir parçası

YURT DIŞINDAKİ VERİ MERKEZLERİ ABD İÇİN STRATEJİK İŞLEM GÖRÜYOR Özdemir, hedef alınan tesislerin Amerikan şirketleri tarafından işletilen veri merkezleri olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD tarihsel olarak gücünü yurt dışındaki askeri üsler üzerinden projekte etti. Hava üsleri, deniz üsleri ve lojistik merkezleri bu stratejinin temel unsurlarıydı. Bugün ise yurt dışındaki büyük ölçekli veri merkezleri benzer bir stratejik işlev görüyor. Bu yapılar bir tür 'dijital üs' niteliği taşıyor. ABD’nin teknolojik varlığını genişletiyor, Amerikan şirketlerini bölgesel devlet kapasitesine entegre ediyor ve finansal sistemleri, kamu altyapılarını hatta bazı durumlarda savunma mekanizmalarını ABD kontrolündeki dijital altyapıya bağlıyor. Bu nedenle söz konusu tesisler salt ticari yatırımlar olarak değil, ileri konuşlanmış stratejik altyapılar olarak da algılanmaktadır. Sivil sistemler, devlet veritabanları ve hassas operasyonel süreçler bu merkezlere bağımlı hale geldiğinde, bu altyapılar fiilen çift kullanımlı bir karakter kazanır. Uluslararası çatışma tarihinde ise çift kullanımlı altyapılar sıklıkla meşru hedef kategorisine dahil edilmiştir." Savaşın geleneksel alanları olan kara, deniz ve havanın artık dijital alanın fiziksel altyapısıyla kesiştiğine vurgu yapan Özdemir, "Veri altyapısı jeopolitik rekabetin bir aracı olmaktan çıkarak doğrudan savaş alanının bileşeni haline gelmiştir. Bu, 21. yüzyılda gücün örgütlenişine ve icrasına dair yapısal bir dönüşüme işaret etmektedir." dedi.