İran savaşı sürerken Erakçi'den flaş Trump açıklaması! Tüm dünyaya haykırdı...

ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakereleri, "karmaşık bir gayrimenkul işlemi" olarak ele aldığını ifade eden Erakçi, "Büyük yalanlar gerçekleri gölgelediğinde, gerçekçi olmayan beklentiler asla karşılanamaz. Sonuç ne oldu? İnat olsun diye müzakere masasını bombaladılar. Sayın Trump, diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti." değerlendirmesinde bulundu.