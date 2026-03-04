İran savaşı sürerken Erakçi'den flaş Trump açıklaması! Tüm dünyaya haykırdı...
İran'da savaş korkusu hale devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den çarpıcı bir Trump açıklaması daha geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ı "diplomasiye" ve Amerikalılara ihanet etmekle suçladı.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
ABD Başkanı Trump'ın nükleer müzakereleri, "karmaşık bir gayrimenkul işlemi" olarak ele aldığını ifade eden Erakçi, "Büyük yalanlar gerçekleri gölgelediğinde, gerçekçi olmayan beklentiler asla karşılanamaz. Sonuç ne oldu? İnat olsun diye müzakere masasını bombaladılar. Sayın Trump, diplomasiye ve kendisini seçen Amerikalılara ihanet etti." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
