Bunu sadece sayılı ülkeler yapabiliyor: Reis sınıfı denizaltılarda flaş gelişme

Türkiye’de ilk kez milli imkanlarla üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım “Section 50”nin, yeni teslimatları Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde (YTDP) önemli bir teslimat daha tamamlandı. Sayılı ülkenin üretimini yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının (ana silahların) yer aldığı baş kısım “Section 50”nin yeni teslimatları devam ediyor. İlk kez Türkiye’de, yerli ve milli imkanlarla, STM mühendisliği ve koordinasyonunda, Yalova’daki Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret A.Ş.’de üretilen Section50’nin ikinci ve üçüncü teslimatı başarıyla gerçekleştirildi. Reis Sınıfı denizaltılar için üretilen 2 adet Section50, deniz yolu ile Gölcük Tersane Komutanlığı’na teslim edildi. Türkiye’de üretilen ve teslim edilen ikinci ve üçüncü Section 50 bölümü, TCG AYDIN REİS ve TCG SEYDİ ALİ REİS’e entegre edilecek. STM ve Gürdesan, TCG MURAT REİS’e entegre edilecek ilk Section50 teslimatını ise Eylül 2021’de gerçekleştirmişti.