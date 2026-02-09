Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor
Ocak temizliği bazen çileye dönüşse de bu yöntem çok rahata erdirecek.
Ocak temizliğinde yağ lekeleri, yanık izleri, inatçı kirler… Saatlerce ovalanarak temizlenen yağ lekelerinden 5 dakikada kurtaracak bir yöntem hazırladık. Evde karbonat varsa hemen harekete geçin. İşte ocaktaki yağ lekelerini temizleyen yöntem…
Ocaktaki yağ lekeleriyle baş etmek zor. Özellikle kimyasal kullanmak istemeyenler bu lekeler için doğal temizlik karışımlarını tercih ediyor ve genelde ilk akla gelen karbonat oluyor. Karbonatla kolayca hazırlayabileceğiniz, 5 dakikada yağ lekelerinden kurtaran harika bir karışım hazırladık. İşte ocaktaki yağ lekelerinden kurtaracak detaylar...
Malzemeler 2 yemek kaşığı karbonat Yarım limonun suyu 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı Birkaç damla sirke
Uygulama Tüm malzemeleri küçük bir kapta macun kıvamına getirin.
Karışımı ocağın kirli bölgelerine sürün.
5 dakika bekleyin. Nemli mikrofiber bezle silin
