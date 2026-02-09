  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yeniakit Publisher
Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor

Ocak temizliği bazen çileye dönüşse de bu yöntem çok rahata erdirecek.

#1
Foto - Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor

Ocak temizliğinde yağ lekeleri, yanık izleri, inatçı kirler… Saatlerce ovalanarak temizlenen yağ lekelerinden 5 dakikada kurtaracak bir yöntem hazırladık. Evde karbonat varsa hemen harekete geçin. İşte ocaktaki yağ lekelerini temizleyen yöntem…

#2
Foto - Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor

Ocaktaki yağ lekeleriyle baş etmek zor. Özellikle kimyasal kullanmak istemeyenler bu lekeler için doğal temizlik karışımlarını tercih ediyor ve genelde ilk akla gelen karbonat oluyor. Karbonatla kolayca hazırlayabileceğiniz, 5 dakikada yağ lekelerinden kurtaran harika bir karışım hazırladık. İşte ocaktaki yağ lekelerinden kurtaracak detaylar...

#3
Foto - Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor

Malzemeler 2 yemek kaşığı karbonat Yarım limonun suyu 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı Birkaç damla sirke

#4
Foto - Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor

Uygulama Tüm malzemeleri küçük bir kapta macun kıvamına getirin.

#5
Foto - Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor

Karışımı ocağın kirli bölgelerine sürün.

#6
Foto - Bu yöntem rahata erdirecek... 5 dakikada ocağı pırıl pırıl yapıyor! Yağ lekesinden eser kalmıyor

5 dakika bekleyin. Nemli mikrofiber bezle silin

