Bu yaşanırsa hem İran hem de dünya için kâbus olur! İşte İsrail’in korkunç planı
İsrail’in önde gelen yayın organlarından Haaretz, hükümetin ve ordunun İran ile süregelen savaşta "nükleer seçenek" dahil en uç senaryoları masaya yatırdığını iddia etti. Haberde, hava savunma stoklarındaki daralma sonrası "stratejik caydırıcılık" adı altında nükleer silah kullanım ihtimalinin kapalı kapılar ardında tartışıldığı öne sürüldü. Uzmanlar, bu iddiaların gerçekleşmesi durumunda savaşın küresel bir felakete dönüşebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.