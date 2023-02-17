Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

Isparta’da halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu üretmeye başladı. Eğirdir Gelendost Aksu ve Yalvaç ilçelerindeki halk eğitimi merkezlerinde çalışanlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlattı. Atölyelerde üretimine başlanan eksi 20 dereceye dayanıklı 2 bin 300 uyku tulumu, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen illere gönderilecek.