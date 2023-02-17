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Yaşam
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Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

2023-02-17 16:32:11
Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

Isparta'da depremzedeler için -20 dereceye dayanıklı tulum üretiliyor.

#1
Foto - Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depremzedeler için eksi 20 dereceye kadar dayanıklı uyku tulumu dikimine başlandı.

#2
Foto - Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

Isparta’da halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler ile öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu üretmeye başladı. Eğirdir Gelendost Aksu ve Yalvaç ilçelerindeki halk eğitimi merkezlerinde çalışanlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde depremzedelerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlattı. Atölyelerde üretimine başlanan eksi 20 dereceye dayanıklı 2 bin 300 uyku tulumu, Kahramanmaraş başta olmak üzere depremden etkilenen illere gönderilecek.

#3
Foto - Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

Çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, deprem bölgesinde vatandaşların öncelikli olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarının söz konusu olduğunu vurgulayarak “Halk eğitim merkezlerimiz usta öğretici ve öğrencileriyle birlikte şuanda uyku tulumu ile ilgili çalışma başlattılar. Öncelikle bu teknik özelliklere uygun malzemeler, elyaflar ve kumaşlar temin edildi.

#4
Foto - Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

Süreç şuan Yalvaç halk eğitim merkezimiz başta olmak üzere Eğirdir, Gelendost, Aksu, Senirkent olmak üzere tüm halk eğitim merkezlerimizde fiilen dikim çalışmaları başladı. İnşallah bu süreç içerisinde 200’ün üzerinde usta öğreticimiz ve öğrencilerimizden oluşan kursiyerlerimiz faaliyet gösterecekler. Amacımız 3 bin 600 tane eksi 20 dereceye kadar dayanıklı hemen bir hafta içerisinde üreterek Kahramanmaraş ilimiz başta olmak üzere ihtiyacı olan diğer illerimize hızlı bir şekilde ulaştırmak” dedi.

#5
Foto - Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

Uyku tulumlarının sevkiyat yapılabilecek sayıya ulaştığı zaman hemen deprem bölgelerine gönderildiğini vurgulayan Baydur “Şimdiye kadar 320 adet tulumumuz teslim edildi. İnşallah hızlı bir şekilde bütün atölyelerimizden toplayarak her iki günde bir deprem bölgesine bunları ulaştıracağız” şeklinde konuştu. Erhan Baydur, tulumların özel şartname ile hazırlanan ürünler olduğunu belirterek elyaf ve kumaşların İstanbul ve Bursa ilinden temin edildiğini dile getirdi.

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