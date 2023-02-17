Bu tulumlar -20 dereceye dayanıyor! Afet bölgesi için seferber oldular

Süreç şuan Yalvaç halk eğitim merkezimiz başta olmak üzere Eğirdir, Gelendost, Aksu, Senirkent olmak üzere tüm halk eğitim merkezlerimizde fiilen dikim çalışmaları başladı. İnşallah bu süreç içerisinde 200’ün üzerinde usta öğreticimiz ve öğrencilerimizden oluşan kursiyerlerimiz faaliyet gösterecekler. Amacımız 3 bin 600 tane eksi 20 dereceye kadar dayanıklı hemen bir hafta içerisinde üreterek Kahramanmaraş ilimiz başta olmak üzere ihtiyacı olan diğer illerimize hızlı bir şekilde ulaştırmak” dedi.