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Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay... Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler M3 FALCON yenilendi: Dronların korkulu rüyası vitrine çıkıyor Şimdiden 10 bin sipariş aldı: Tek şarjla 936 kilometre yol gitti! Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu! Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’deki genel performansı açıklandı Karadeniz patladı: Palamut fışkırıyor! Tanesi 80 liraya, 4 tanesi 300 lira düştü Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeyi korku sardı: Sınır hattını işaret ettiler Duş lifleri tehlike saçabilir mi? Bakteri ve mantar üremesi tehdidi...
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Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler

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Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler

Son dönemde Yunanistan ve Rumların deniz yetki sınırlandırması konusunda nabız yokladığı Lübnan, Türkiye'den yardım istemeye hazırlanıyor. Gelişmeyi Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni duyurdu.

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Foto - Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler

Lübnan'da demir yolları ve limanlarla ilgili çalışmaları AA'ya değerlendiren Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim ve bunun dünya ticaretine yansımalarının sürdüğü bir zamanda Lübnan limanlarının önemini artırdığını belirtti. Rasamni, "Lübnan limanları bölgede inşası süren tüm yeni rotaların temeli. Bu limanların geliştirilmesi ve bunların Türkiye, Suriye ve Körfez'deki bölgesel ulaşım ağlarına bağlanması Lübnan'ın ticari rolünü artıracak bir fırsat." dedi. Lübnanlı Bakan, limanları ve onların altyapısını geliştirmenin yanı sıra Körfez, Irak ve Türkiye'ye kadar uzanan bölgesel bir ağa ulaşmak amacıyla Suriye ile demir yolu bağlantısı üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

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Foto - Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler

Bölgedeki su yollarında özellikle Hürmüz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin, Lübnan limanlarının önemini ve yatırım çekme kabiliyetini artırdığına dikkati çeken Rasamni, Beyrut ve Trablus limanlarıyla ilgili verileri ve geleceğe dair planlarıyla ilgili şunları söyledi: "Beyrut Limanı'nın kapasitesi şu anda yaklaşık yıllık 1,2 milyon konteyner. Bunu yaklaşık 3 milyon konteynere çıkarmak için çalışıyoruz. Trablus Limanı'nın kapasitesini ise yaklaşık 300 bin konteynerden bir milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

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Foto - Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler

Rasamni, limanların yerel pazar ve üretime hizmet ettiğini kaydederek, asıl fırsat yaratacak durumun, bu limanların bölgesel transit ağlarına bağlanması olduğunu ifade etti. Lübnan'ın demir yollarıyla ilgili projesinden de bahseden Rasamni, "Demir yolu hatlarının yeniden işletilmesi yalnızca Lübnan ile Suriye'yi birbirine bağlamayı değil, Lübnan limanlarını bölgesel ağlar üzerinden Körfez, Irak ve Türkiye pazarlarına bağlamayı hedefliyoruz." dedi. Rasamni, Lübnan karayollarının mal ve ürün nakliyesindeki artışı karşılayamayacağını kaydederek, öncelikle işin Lübnan limanlarının ve altyapısının faaliyete geçirilmesi olduğuna değindi.

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Foto - Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler

Lübnanlı Bakan, Trablus Limanı'nı Suriye sınırına ardından da Suriye demir yolu ağına bağlamanın, nakliyeyi kolaylaştıracağını ve tüccarlara ek seçenekler sunacağını vurgulayarak, demir yollarının da bu çözümlerden biri olduğunu söyledi.

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Foto - Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler

Projeyi Suriye ile Lübnan'ın birbirine bağlanmasıyla sınırlandırmanın istenen ekonomik faydayı sağlamayacağını dile getiren Rasamni, "Fayda, Lübnan ve Suriye limanları Basra Körfezi, Irak ve Türkiye'ye bağlandığında gerçekleşir. İşte o zaman hepimiz birbirimize bağlanırız ve ekonomik fayda da, yatırımcıları demir yolu bağlantısına yatırım yapmaya motive eder." diye konuştu.

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Foto - Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler

"Türkiye'nin, Avrupa, Körfez ve Suriye'ye yakınlığı ve demir yolu ağının gelişmiş olması nedeniyle çok büyük bir rolü var." diyen Rasamni, Türkiye'nin gelecekteki herhangi bir bölgesel ulaşım ağında kilit bir rol oynayacağına dikkati çekti. Rasamni, bu ve benzeri projelerde Ankara'nın kendilerine yardımcı olacağına güvendiklerini dile getirdi. Rasamni ayrıca, bir davet aldığını ve projeyi ve diğer konuları görüşmek üzere yakında Ankara'ya gideceğini kaydetti.

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Yorumlar

hasel

TÜRKİYE her konuda yardımseverdir.Gariban,devlet dahi olsa,yardımcı olur.
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