Şimdiden 10 bin sipariş aldı: Tek şarjla 936 kilometre yol gitti!
Skoda'nın yeni amiral gemisi 7 koltuklu modeli Peaq, tek şarjla 936 km yol giderek rekor kırarken, model şimdiden 10 bin sipariş aldı.
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Skoda'nın yeni amiral gemisi 7 koltuklu modeli Peaq, tek şarjla 936 km yol giderek rekor kırarken, model şimdiden 10 bin sipariş aldı.
Skoda’nın tamamen elektrikli yeni SUV modeli Peaq, Çek Cumhuriyeti’nden Hollanda’ya uzanan rotada şarj edilmeden 936 kilometre yol alarak tarihi bir başarıya ulaştı. Yedi koltuklu modeller arasında menzil rekoru kıran araç, yolculuk boyunca 100 kilometrede ortalama yalnızca 9,2 kWh enerji tüketti.
RESMİ MENZİL DEĞERİNİ YÜZDE 45 AŞTI TÜV SÜD denetiminde gerçekleştirilen test sürüşünde, Skoda çalışanları Marek Jez ve Jakub Krs tarafından kullanılan seri üretim Peaq 90 modeli yer aldı. Standart düşük yuvarlanma dirençli lastiklere sahip 19 inç jantlarla donatılan araç, 647 kilometrelik resmi WLTP menzilini 289 kilometre geride bırakmayı başardı.
Otomobilin 0,249 seviyesindeki sürtünme katsayısı ve enerji verimliliğini önceleyen sürüş tarzı, bu rekor denemesinde kilit rol oynadı. Salı günü Çekya’daki merkezden başlayan yolculuk, Almanya üzerinden geçilerek çarşamba günü Hollanda’nın Zandvoort sahil kasabasında tamamlandı.
ŞİMDİDEN 10 BİNDEN FAZLA SİPARİŞ ALDI Skoda’nın bugüne kadar ürettiği en büyük ve en geniş SUV ünvanını taşıyan Peaq, yedi kişilik oturma kapasitesiyle markanın zirvesine yerleşiyor.
Modelde dikey bilgi-eğlence ekranı, gizli kapı kolları ve Dynamic Shade Control özellikli panoramik cam tavan yer alıyor.
Seri üretiminin ardından ilk sahiplerine teslim edilmeye başlanan elektrikli amiral gemisi, pazarda yoğun bir ilgiyle karşılandı. Yeni model için şimdiden 10 binden fazla resmi sipariş verildiği kaydedildi.
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