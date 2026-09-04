M3 FALCON yenilendi: Dronların korkulu rüyası vitrine çıkıyor

Canik CEO’su Cahit Utku Aral, MSPO 2026 katılımlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Polonya, NATO’nun doğu kanadındaki stratejik konumu, hızla büyüyen savunma bütçesi ve güçlü sanayi altyapısıyla Canik şirketleri açısından Avrupa’nın en önemli pazarlarından birini oluşturuyor. Polonya’nın savunma harcamalarını GSYİH’sinin yaklaşık yüzde 4,8’i seviyesine çıkarması, ülkenin güvenliğini güçlü üretim kapasitesi ve uzun vadeli endüstriyel ortaklıklarla güvence altına alma iradesini ortaya koyuyor. MSPO 2026’da, hava platformlarının yüksek ateş gücü ihtiyacına cevap vermek amacıyla geliştirdiğimiz ve mühendislik gücümüzün ulaştığı yeni seviyeyi temsil eden M3 FALCON’u tanıtacağız. Bunun yanında, amacımız yalnızca tekil ürünler değil; silahı, silah sistemini, optiği, atış kontrolünü ve platform entegrasyonunu tek bir ekosistem içinde birleştiren göreve hazır çözümler sunmak olacak. MSPO 2026’ya son dönemde artan uluslararası ilgiyi de göz önüne alarak, fuarı yeni global iş birlikleri için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu nedenle güçlü bir ekiple sahip olduğumuz ekosistemin yeteneklerini ortaya koyacağız."