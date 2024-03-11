Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor

Borazanlı Tabya’nın Kars turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, “Kars kültür turizm noktasında hem ülkemizde, hem dünyada yıldızı parlamaya devam ediyor. Kültür turizmi kaynaklarından birisi de tabyalarımız oluyor. Kars Türkiye’de en çok tabyaya sahip olan şehirdir. Toplamda 46 tabyamız bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesini çok muhteşem şekilde Kars turizmine kazandırdık. Peynir Müzesi ve Kafkas Harp Cephesi Müzesi olarak kazandırıldı. Gelen yerli, yabancı misafirlerimizden büyük bir övgü almaktadır. Mevcut olan tabyalardan biri de Kars Kalesi’nin hemen yakınlarında lokasyon olarak çok gözde bir noktada olan Karadağ Tabya, bu tabya aynı zamanda halk arasında ‘Borazanlı Tabya’ olarak geçmektedir. Bu tabyanın kısa sürede restore edilmesi Kars turizmi açısından çok önemli olacaktır. Özellikle konuklarımızın uzun süreli vakit geçirebilecek bir alana sahip olacaktır. Hem tarihsel niteliğini, hem kültürel özelliğini aynı zamanda Kars Kalesi’ndeki konumundan dolayı doğal güzelliklerini de görmüş olacaklardır. Buradan yetkililerden ricamız kısa sürede restore edilip Kars turizmine kazandırılmasını istiyoruz” dedi.