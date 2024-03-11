  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asırlık camiler Ramazan ayına "merhaba" dedi

İstanbul Havalimanı’nda “Nerede o eski ramazanlar diyenler” nostaljik bir yolculuğa çıkıyor!

Togg kullananları havalara uçuran haber! Görüntüler yayınlandı, heyecan dorukta

Canan Karatay sahurda yenilecek en güzel besini açıkladı! Bunu yiyen iftar nasıl geldi anlamayacak

Uzman isimden korkutan açıklama! Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Mert Hakan Yandaş’ı bıraktı, o isme çattı: Sen Fenerbahçe’nin sahte kabadayısısın

Türklerin adı tıp tarihine altın harflerle yazılacak! Dünyada ilk kez yapıldı: Sadece nefes vermek yetiyor! Yüzde 97 doğruluk oranı var

Sarayda düğüm çözülüyor… Fatih Sultan Mehmed’in hayatına ışık tutan dizide 3. bölüm

Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor
Yaşam
6
Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor

2024-03-11 15:42:22
Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor

Kars’ta 274 yıllık tabya turizme kazandırılmayı bekliyor. Karslı turizmciler tabyanın turizme kazandırılmasıyla kente gelen yerli ve yabancı turist sayında önemli artış sağlanacağına dikkat çekiyor.

#1
Foto - Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor

Kanlı Tabya’nın Harp Tarih Müzesi’ne, Süvari Tabya’nın Peynir Müzesi’ne dönüştürüldüğü Kars’ta, Karadağ Tabya’nın da müze veya gezilebilir bir hale getirilmesi, hem tabyanın yıkılmasının önleneceği, hem de bölgeye gelen turistlerin gezi rehberleri aracılığıyla bu bölgeye yönlendirilmesi isteniyor.

#2
Foto - Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor

1855 Osmanlı Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ve 1918 - 1920 Osmanlı Ermeni Savaşı'nda Kars'ın savunulmasında kullanılan tabya, kentte bulunan tabyaların en büyü olması ve 46 tabya ya hakim bir yerde olmasıyla da ilgi çekiyor.

#3
Foto - Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor

Borazanlı Tabya’nın Kars turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, “Kars kültür turizm noktasında hem ülkemizde, hem dünyada yıldızı parlamaya devam ediyor. Kültür turizmi kaynaklarından birisi de tabyalarımız oluyor. Kars Türkiye’de en çok tabyaya sahip olan şehirdir. Toplamda 46 tabyamız bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesini çok muhteşem şekilde Kars turizmine kazandırdık. Peynir Müzesi ve Kafkas Harp Cephesi Müzesi olarak kazandırıldı. Gelen yerli, yabancı misafirlerimizden büyük bir övgü almaktadır. Mevcut olan tabyalardan biri de Kars Kalesi’nin hemen yakınlarında lokasyon olarak çok gözde bir noktada olan Karadağ Tabya, bu tabya aynı zamanda halk arasında ‘Borazanlı Tabya’ olarak geçmektedir. Bu tabyanın kısa sürede restore edilmesi Kars turizmi açısından çok önemli olacaktır. Özellikle konuklarımızın uzun süreli vakit geçirebilecek bir alana sahip olacaktır. Hem tarihsel niteliğini, hem kültürel özelliğini aynı zamanda Kars Kalesi’ndeki konumundan dolayı doğal güzelliklerini de görmüş olacaklardır. Buradan yetkililerden ricamız kısa sürede restore edilip Kars turizmine kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

#4
Foto - Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor

Halk arasında ‘Borazanlı Tabya’ olarak bilinen Karadağ Tabya, Kars Kalesi’nin karşısında, Dereiçi Kanyonunu ise kuş bakışı görüyor.

#5
Foto - Bu tabya 274 yıldır ayakta duruyor

Kars'ta bulunan en büyük tabyalardan birisi olarak dikkat çeken Karadağ Tabya, Arap ve İnönü Tabyaları ile birlikte bölgede çepeçevre savunma imkanı sağlıyor. Tabyada sığınak, Kışla binası, süvari hendeği, hendeği ateş altına alan mazgallar ve irtibat hendekleri mevcuttur. Karadağ Tabyası'nın en önemli özelliği, düşmanın gece sızmasını önlemek için hiçbir tabyada olmayan bir sisteme sahip olmasıdır. Tabya'nın Kışla binasının tonoz kemerli çatısında dökümden yapılmış 100 santimetre çapında ve konik biçimli dinleme borusu bulunuyor.

Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket ne yaptıysa olmadı! İflasını istedi
Ekonomi

Türkiye'deki Fransız ortaklı ünlü şirket ne yaptıysa olmadı! İflasını istedi

Fransız ortaklı Sodimas Asansör San. AŞ ile Aytam Grup Asansör, ekonomik sıkıntıları aşamayınca iflasını istedi.
MİT'in yakaladığı MOSSAD ajanı FETÖ'cü poliste Muhsin Yazıcıoğlu detayı
Gündem

MİT'in yakaladığı MOSSAD ajanı FETÖ'cü poliste Muhsin Yazıcıoğlu detayı

MİT'in, MOSSAD ajanlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan FETÖ'cü polis İsmail Kaya'nın Muhsin Yazıcıoğ..
İBB’deki “rüşvet skandalında” yeni görüntüler ortaya çıktı! “Bu paralar kimden geldi kime gitti?”
Gündem

İBB’deki “rüşvet skandalında” yeni görüntüler ortaya çıktı! “Bu paralar kimden geldi kime gitti?”

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’i genel başkan seçtirebilmek için delegelere dağıttığı paralara ait olduğu görüntüler günde..
4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın

4 İHA peş peşe düşürüldü! Herkes şaşkın
Habertürk ne yapmak istiyor? ‘Gazze’ sorusu sordurulmadı! Murat Kurum o genci bulup konuştu
Gündem

Habertürk ne yapmak istiyor? ‘Gazze’ sorusu sordurulmadı! Murat Kurum o genci bulup konuştu

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Nedir ne değildir’ programının diğer sunucusu Aslı Şafak, laubali sözlerle soru sormak isteyenler..
Ağrı yeniden buz tuttu!
Yaşam

Ağrı yeniden buz tuttu!

Şubat sonunda hava sıcaklığının yükselmeye başladığı Ağrı'da mart ayı adeta kapıdan baktırdı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23