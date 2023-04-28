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Yaşam
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Bu pazar başka pazar! Türkiye'de ilk defa kuruldu

2023-04-28 20:25:29
Bu pazar başka pazar! Türkiye'de ilk defa kuruldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arı pazarı açıldı.

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Foto - Bu pazar başka pazar! Türkiye'de ilk defa kuruldu

Bal ormanının ardından Türkiye’nin ilk arı pazarını da Mustafakemalpaşa’ya kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yenilerini ekleyecekleri birçok tarım projesi ile ilçenin verimli topraklarından bolluk ve bereket fışkıracağını söyledi.

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Foto - Bu pazar başka pazar! Türkiye'de ilk defa kuruldu

‘’Mustafakemalpaşa ilçesi arı potansiyeli bakımından en yüksek olan sayılı ilçelerden biri’’ olduğu dile getiren Başkan Kanar, arıcılık sektörüne ışık tutan ‘’Arı Pazarı’’ ile arıcıları ve bal üreticilerini bir araya getirerek sektöre yeni bir soluk getirdiklerini kaydetti. 170 üreticiden oluşan arı pazarına çevre illerden ilgi yoğundu.

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Foto - Bu pazar başka pazar! Türkiye'de ilk defa kuruldu

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla Mustafakemalpaşa’ya kazandırılan 2. Bal Ormanının bittiği müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’ Her bölgenin balı var, bizim bölgemizin de balı ve satılıyor, fakat arı satışı yapılan resmi bir pazar yok. Bu pazarı Mustafakemalpaşa’ya neden kurmayalım" dedik ve kurduk. Bu bir başlangıç inşallah geleneksel hale getireceğiz.’’ dedi. Arı pazarı açılış programına Bursa Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas, Mustafakemalpaşa Ticaret Borsa Başkanı Saadettin Akkoyunlu ve ilçe protokolü katılım sağlarken, ilçeden ve çevre ilçelerden arı üreticileri yoğun ilgi gösterdi.

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