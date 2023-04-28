Bu pazar başka pazar! Türkiye'de ilk defa kuruldu

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla Mustafakemalpaşa’ya kazandırılan 2. Bal Ormanının bittiği müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’ Her bölgenin balı var, bizim bölgemizin de balı ve satılıyor, fakat arı satışı yapılan resmi bir pazar yok. Bu pazarı Mustafakemalpaşa’ya neden kurmayalım" dedik ve kurduk. Bu bir başlangıç inşallah geleneksel hale getireceğiz.’’ dedi. Arı pazarı açılış programına Bursa Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Umut Buğra Kavas, Mustafakemalpaşa Ticaret Borsa Başkanı Saadettin Akkoyunlu ve ilçe protokolü katılım sağlarken, ilçeden ve çevre ilçelerden arı üreticileri yoğun ilgi gösterdi.