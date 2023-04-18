2023-04-18 09:39:18 Bu nasıl yarışma! Kendini yakarak bakın ne yaptı
İngiliz televizyonlarında ekrana gelen Britain's Got Talent adlı yarışmada şoke eden anlar yaşandı.
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İngiliz televizyonlarında ekrana gelen Britain's Got Talent adlı yarışmada şoke eden anlar yaşandı.
Bir yarışmacının bir rubik küpünü çözmek için kendini ateşe vermesinin ardından gösteri büyük eleştiri aldı. O anlar şoke etti.
Britanya'nın yetenek yarışması "Britain's Got Talent" genelde Amanda Holden'ın bilerek verdiği frikiklerle tepki çekerdi. Ancak bu sefer durum değişti. Yetenek yarışmasında şoke eden anlar yaşandı.
Britanya'nın Got Talent izleyicileri, bir yarışmacının bir rubik küpünü çözmek için kendini ateşe vermesinin ardından gösteriyi eleştirdi.
"KABUL EDİLEMEZ" YORUMLARI Twitter'a giren hayranlar öfkeden kudurdular ve bir aile şovu için "gülünç derecede tehlikeli" anı "tamamen kabul edilemez" buldular.
O an, profesyonel dublör Thomas Vu'nun, ikonik 80'ler yapbozunu hızla çözerken ateşe verilmeden önce alev geciktirici bir jelle kaplandığını gördü.
Jüri üyeleri tarafından ayakta alkışlanan gösteri büyük tepki çekti. İzleyiciler "Kesinlikle doğru değil, kendinizi ateşe veriyorsunuz, bunu evde denemeyin. İzin verilmemeli" dedi.
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