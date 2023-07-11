Bu müzeye ayda 2 bin kişi geliyor

Müzede herkesin hayatından bir parça bulduğunu söyleyen Erol Gürgen, “Emekli polis memuru arkadaşımız burayı yaklaşık 10 yılda hobi olarak topladığı eserlerle kurdu. Zamanla burası müzeye dönüştü. Burada herkes hayatından kesitler buluyor. Ayda binlerce kişi burada misafir ediliyor. Burası para ile oluşan bir yer değil, vatandaşların evlerinden getirdiği objeler ile oluşturulmuş bir müze.” dedi. İlk defa Haceş Müze Evine geldiğini söyleyen Ümran Soyal ise “Çok güzel bir yer, manzarası güzel ve buradan çok etkilendik. Yozgat’ta görülmesi, tanıtılması gereken eşsiz bir yer” şeklinde konuştu.