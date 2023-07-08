Bu koleksiyon meraklılarının dikkatini çekiyor

Kendi atölyelerinde, kendi imkanlarıyla koleksiyonerler için saatleri tasarladıklarını belirten Yurtdakal, "Gelecekte de bizden bir şeyler kalsın istiyoruz. Türkiye için özel saatleri, özellikle kule saatlerini restore ettik, ülkeye kazandırdık. Aynı zamanda koleksiyonerlerin bu alana olan ilgisini fark ettik. Bu yüzdende hem tarihi saatleri restore ederek hem de o dönemi yansıtan kendi tasarım saatlerimizi yapmaya başladık. Bu sektör büyük bir kitleye sahip değil, bu yüzden gerek Türkiye’de, gerek Türkiye dışında bu işi yapanlar birbirlerini tanımaktadır. Birinin gerçekten özel ve restorasyonu hak eden bir saati varsa, o kişiyle bağlantı kurmaktadır” diye konuştu.