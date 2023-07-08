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Yaşam
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Bu koleksiyon meraklılarının dikkatini çekiyor

2023-07-08 23:14:46
Bu koleksiyon meraklılarının dikkatini çekiyor

Bursa'da saat ustası Fatih Serhat Yurtdakal'ın 15 yıldır kişiye özel ürettiği koleksiyon saatler büyülüyor.

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Foto - Bu koleksiyon meraklılarının dikkatini çekiyor

Bursa’da antika saat onarımı -restorasyonu yapan ve kendi saatlerini üreten saat ustası Fatih Serhat Yurtdakal koleksiyon saatleriyle görenleri büyülüyor. 15 yıldır mesleğini icra eden Yurtdakal, kişiye özel ürettiği koleksiyon saatlerle zamanı geri alıyor. Herkesin evinin köşesinde görmek istediği veya duvarını süsleyeceği saatlerle ilgilenen Fatih Serhat Yurtdakal, "Nadir olan saatlerin onarımını ve bakımını yapıyoruz. Geçmişte bize güzel saatler bırakan ustaların yolundan ilerlerken, bizde geleceğe güzel saatler bırakalım istedik. Şu an günümüzdeki koleksiyonerler için geçmişle özdeşleşen saatler tasarlamak istedik. Kıymetli koleksiyonerlerde buna ilgi gösterdi. Ben bu mesleği yurt dışında 15 seneyi aşkın bir süredir yapıyorum. Türkiye’de ise henüz Nadir Saat olarak 4,5 yıldır bulunuyoruz" dedi.

#2
Foto - Bu koleksiyon meraklılarının dikkatini çekiyor

Kendi atölyelerinde, kendi imkanlarıyla koleksiyonerler için saatleri tasarladıklarını belirten Yurtdakal, "Gelecekte de bizden bir şeyler kalsın istiyoruz. Türkiye için özel saatleri, özellikle kule saatlerini restore ettik, ülkeye kazandırdık. Aynı zamanda koleksiyonerlerin bu alana olan ilgisini fark ettik. Bu yüzdende hem tarihi saatleri restore ederek hem de o dönemi yansıtan kendi tasarım saatlerimizi yapmaya başladık. Bu sektör büyük bir kitleye sahip değil, bu yüzden gerek Türkiye’de, gerek Türkiye dışında bu işi yapanlar birbirlerini tanımaktadır. Birinin gerçekten özel ve restorasyonu hak eden bir saati varsa, o kişiyle bağlantı kurmaktadır” diye konuştu.

#3
Foto - Bu koleksiyon meraklılarının dikkatini çekiyor

Son yaptığı tasarımdan bahseden Yurtdakal, "Bu iskelet saat denilen masa saatidir. Bunlarında 19'uncu yüzyılın başında özellikle Fransa ve İngiltere'de o döneme damga vurmuş saatler. Bu koleksiyonumda tamamen pirinç ve iskelet görünümlü bir saat. Zincir füze mekanizmaya sahiptir. Kadranında Türk rakamları kullandım.

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Foto - Bu koleksiyon meraklılarının dikkatini çekiyor

Mikro olarak işlenmiş parçaların birleşmesinden oluşuyor. Zamanında az da olsa Türk saat ustaları tarafından da bu saatlerden yapılmış ve koleksiyonlara girmiş. Gerçekten seyirlik bir saattir. Bu saatlerin serisi çok olmuyor. 3 veya 4 tane yapıyoruz. Bunlarda çalışmaya başlamadan önce koleksiyonerler tarafından alınıyor. Başka saat tasarımları da yapıyoruz. Bu serilerin başka tasarım serileri de olacaktır" şeklinde konuştu.

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