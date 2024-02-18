Bu kebap bağışıklık güçlendiriyor

Denizli Kebabı ve kuzu kellesi gibi besinlerin kış aylarında tüketilmesinin vücut direncini artırarak hastalıklara karşı korunmada etkili olduğunu belirten Göçenoğülu, “Şu anda olumsuz hava şartları ve salgın gündemimiz de çok var. Soğuyan havaya karşı kendimizi korumaya almak için doğal ve tescili ürün olan Denizli Kebabını yemeği öneriyoruz. Doğal beslenen kuzulardan yapıldığı için sağlıklı ürün ve bilimsel olarak da kelle ile Denizli Kebabı bağışıklık sistemini güçlendirir. Onun için Denizli Kebabını tüketmeyi tavsiye ederiz. Ben bir işletmeciyim ve pandemide de haftada bir kuzu kellesi öneriyoruz. Bağışıklık sistemi güçlü olunca, vücudumuzun içimizdeki hastalıklara karşı direnci artırıyor. Vücut direnci yüksek olanlar, rahatsızlığını daha kolay ayakta atlatabilir. Biz vatandaşlarımızın doğal besinler ile beslenmesini tavsiye ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı tescili ürün olan kebabımızı yemeye davet ediyoruz. Bilinçli bir tüketici olalım istiyorum” dedi. "Kebapta kullanılan baharatlar da antioksidan özelliklere sahip olduğu için bu sayede vücudu hastalıklara karşı koruyor" diyen Göçenoğlu, "Kışın Denizli Kebabı gibi besleyici ve lezzetli gıdaları daha sık tüketmeliyiz. Bu şekilde hem lezzetli bir yemek keyfi yaşanırken hem de bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı bir yaşam sürdürmenin mümkün. Denizli Kebabımız coğrafi işaretli bir ürün. Bu prestijli unvanı alabilmek için uzun bir mücadele verdik. Kebabın genç nesillere tanıtılması ve dünya çapında bilinirliğinin artırılması için çaba harcıyoruz. Yurt dışındaki fuarlarda Denizli Kebabını tanıtarak pozitif geri dönüşler aldık. Kebabımız özellikle Uzak Doğu ülkelerinde büyük ilgi görüyor" diye konuştu. Ailecek kebap yemeye gelen Songül Akduman da “Yıllardır Dursun beyin yanına geliriz. Denizli'nin meşhur kebabını her zaman burada yeriz. Çok lezzetli ve faydalı olduğunu biliyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Ben gençliğimden beri Kebapçı Dursun’da Denizli kebabını yerim. Çocuklarım da öyle büyüdü ve torunlarımla da beraber gelmeye başladık” dedi.