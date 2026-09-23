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Ekonomi
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Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza

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Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza

Rekabet Kurulu, Garanti Bankası’na 4054sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un dördüncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açmıştı. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildiğini ve bu kapsamda idari para cezası ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Banka, devlete 1 milyar 547 milyon 608 bin 979 lira 25 kuruş idari para cezası ödeyecek.

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Foto - Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza

Rekabet Kurulu’nun Türkiye Garanti Bankası’na (Garanti BBVA) işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Garanti BBVA, Rekabet Kurulu soruşturmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

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Foto - Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza

Bankadan yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

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Foto - Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza

Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun yürütülen soruşturmayı banka bakımından uzlaşmayla sonlandırma kararı aldığı ve Garanti BBVA’nın yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeyeceği belirtildi.

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Foto - Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Foto - Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza

İlgi: 24.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklamamız: İlgi'de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligat ile işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Bankamız hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirilmişti. Rekabet Kurulunun (Kurul) 26-19/601-237 sayılı uzlaşma kararı uyarınca, yürütülmekte olan soruşturmanın Bankamız bakımından, Kurul'un uzlaşma koşulları ve yürütülen süreç akabinde uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Bankamızca 1.547.608.979,25 TL tutarında idari para cezası ödenerek süreç tamamlanacaktır. Bilgilerinize sunarız.

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Yorumlar

Ligene

Halkın anlayacağı dilden ne yaptığı belirtilse, vatandaş ona göre pozisyon alır. Suçu bilerek mi yoksa bilmeyerek mı işledi. Oh ne güzel TCK 75 de olduğu gibi ön ödeme yap, yargılanmaktan kurtul.
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