Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı! Garanti BBVA’ya 1,5 milyarlık ceza
Rekabet Kurulu, Garanti Bankası’na 4054sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un dördüncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açmıştı. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırılmasına karar verildiğini ve bu kapsamda idari para cezası ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Banka, devlete 1 milyar 547 milyon 608 bin 979 lira 25 kuruş idari para cezası ödeyecek.