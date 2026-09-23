Chris Gaunt'tan çok konuşulacak sözler: Türkiye'yi diğer ülkelere kaptırmamalıyız

Chris Gaunt, dijital alanda her şeyin çok hızlı ilerlediğini ifade ederek, her iki ülkenin de birbirine değer katacak şekilde birlikte çalışmasının önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye'de de teknoloji girişimlerinde büyük bir büyümenin olduğuna dikkati çeken Gaunt, "Türk teknoloji şirketlerinin yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da varlık göstermesine ve bunu yaparken Birleşik Krallık ile işbirliği kurmasına yönelik belirgin bir ilgi söz konusu." ifadelerini kullandı. Gaunt, şu anda yaşanan gelişmeler sebebiyle zor bir dönemden geçildiğini kaydederek, "Burası stratejik olarak son derece kritik bir bölge ve Türkiye de bu kritik bölgenin ana aktörü. Bölgede ne olursa olsun, Türkiye olumlu ya da olumsuz şekilde bunun içinde yer alacaktır. Bizim yapmamız gereken, olumsuza değil olumluya odaklanarak bu süreçte yolumuzu bulmaktır." açıklamasını yaptı.