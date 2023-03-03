Bu haberi okuyup utansınlar! Kira fırsatçılarına ibret olsun

“Bunun örnek olmasını istiyoruz” Depremi yaşayan vatandaşlara tüm Türkiye olarak hassasiyet gösterilmesi ve yardım edilmesi gerekliliğinin altını çizen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, “Gümüşhane depremden sonra yardım noktasında seferber oldu ben bir Gümüşhaneli olarak bundan gurur duydum. Bunlardan en güzeli de buradaki bazı hayırsever ev sahipleri evlerini ücretsiz olarak depremzedelere açtı, ne kadar oturabilirseniz oturun dediler. Evlerini depremzedelere açan vatandaşlara, kooperatiflere ve apartman yöneticilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Bunun örnek olmasını istiyoruz. Çünkü barınma büyük bir ihtiyaç, insanların evleri yıkıldı. Hala o korkuyu yaşayan vatandaşlar var. Bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Gümüşhane’de bu güzel olaylar yaşanırken lütfen Türkiye’nin diğer şehirlerinde insanları korkutmayalım” diye konuştu. “Sabah erkenden evi temizlemek istedik, kapıyı açtığımızda ev tertemizdi” Depremin merkez üssü Pazarcık’tan ailesiyle birlikte üniversite eğitimi gördüğü Gümüşhane’ye yerleşen Tülay Coşar, (20), “Depremden sonra ilk 9 saat ailemden haber alamadım çok kötü oldum. Oralar yaşanılacak gibi değildi. Her yer yıkılmış vaziyetteydi çok kötüydü. Biz buraya geldiğimizde o kadar çok yardım ettiler ki kira konusunda, harçlık konusunda sağ olsunlar. Komşular sağ olsunlar sürekli gidip geliyorlar, ilgileniyorlar. Biz buraya taşınmadan önce sabah erkenden gelip evi temizlemek istedik, geldik kapıyı açtık ki ev tertemiz, evi temizlemişler. Zaten onun verdiği mutluluk bambaşkaydı. O durumdan çıkmış gelmiş bir insan her şeyini kaybetmiş, hiçbir şeyi yok birinden yardım istiyor fırsatçıların böyle davranması gerçekten çok kötü” ifadelerini kullandı.