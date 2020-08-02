Bu gıda terörüne dur deyin! Yeni sahtecilik yöntemleri pes dedirtti

BALDA YAPILAN SAHTEKARLIK "Balda yapılan sahtecilikte birçok bir yöntem var ama en sık yapılanı şekerli su ile üretilmesidir. Bir kabın içine şekerli su dökülüyor. Arılar normal polenlerden aldığı şekeri değil, bu suyu tüketerek balı üretmiş oluyor. Böylece firma daha ucuza mal etmiş oluyor.