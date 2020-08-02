2020-08-02 11:25:40 Bu gıda terörüne dur deyin! Yeni sahtecilik yöntemleri pes dedirtti
Dışarıdan satın aldığımız, sipariş ettiğimiz ya da yerine giderek yediğimiz, içtiğimiz gıdalar sandığımız gibi olmayabiliyor. Maliyeti düşürmek için gıdada yapılan taklit ve tağşişte bulunanların başvurduğu hileler, resmen pes dedirtti! Bal üretiminde şekerli su kullanımından yoğurda jelatin karıştırılmasına kadar gıdalarda yapılan pek çok hileyi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak tek tek açıkladı