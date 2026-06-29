Bu detay önemli: Ütünün üzerindeki o noktalar ne anlama geliyor? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!..

Ütünün tutma kolunda yer alan ve genellikle sağa sola kaydırılan o düğmelerin üzerindeki simgelerin de bir dili var: Belirgin bir bulut sembolü: Buhar fonksiyonunun aktif ve en yüksek seviyede olduğunu gösterir. Pamuklu ve ketenlerde kırışıklıkları açmak için bu bulutu seçmeniz gerekir. Üzeri çizili bulut sembolü: "Kuru ütüleme" modudur, yani buhar tamamen kapatılmıştır. Su damlası püskürten sembol: Kırışıklıkları yerinde nemlendirmek için su fışkırtma mekanizmasını temsil eder.