Bu detay önemli: Ütünün üzerindeki o noktalar ne anlama geliyor? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz!..
Ütünün üzerindeki o noktalar ne anlama geliyoru bizler çok yanlış anlamışız gibi...
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Ütünün üzerindeki o noktalar ne anlama geliyoru bizler çok yanlış anlamışız gibi...
Hemen her gün elimize aldığımız, evlerin vazgeçilmezi olan ütülerin üzerindeki o küçük noktaların, gizemli çizgilerin ve bulut sembollerinin ne anlama geldiğini gerçekten biliyor musunuz? "Nasıl olsa ütülüyor" diyerek geçiştirdiğimiz o simgeler, aslında kıyafetleriniz için hayati birer şifre!
İşte ütü kadranından kıyafet etiketlerine kadar, gördüğünüz an "Meğer bu demekmiş!" diyeceğiniz o sembollerin gerçek anlamları…
Her ütünün tasarımı markasına göre değişiklik gösterse de üzerlerinde kullanılan evrensel dil aslında tamamen aynıdır. Ancak birçoğumuz bu sembollerin tam olarak neyi ifade ettiğini bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle veya sadece "göz kararı" ayarlar yaparak ütüyü kullanıyoruz.
Peki, o her gün karşılaştığınız semboller aslında size ne anlatmaya çalışıyor? İşte ütü dünyasının bilinmeyen şifreleri…
Ütünüzün üzerindeki çevrilebilir kadranı elinize aldığınızda karşınıza çıkan 1, 2 ve 3 noktaların anlamı sandığınızdan çok daha net bir matematik içeriyor.
Bu sembol, ütünüzün ulaşabileceği en düşük sıcaklığı temsil eder. Isıya karşı son derece hassas olan naylon ve sentetik kumaşlar için ütünüzü bu ayara getirmeniz gerekir.
Ütünün orta sıcaklıkta olduğunu gösterir. Genellikle yünlü kazaklar ve yün karışımlı dokumalar için ütünün bu noktada olması istenir. Ütünüzün verebileceği en yüksek ısı ayarıdır. En inatçı kırışıklıklara sahip olan 0 pamuklu kumaşlar ve ketenler için kadranı bu üç noktanın üzerine getirmeniz gerekir.
Sadece ütünün üzeri değil, kıyafetlerimizin içindeki o beyaz etiketler de adeta birer kullanım kılavuzudur. Peki, o küçük ütü ikonları ne anlama geliyor? İşte yanıtı… Üzerinde büyük bir çarpı (X) olan ütü: "Bu kıyafete kesinlikle ütü değdirme" anlamına gelir. Genellikle deri, süet veya yoğun pul/payet içeren kıyafetlerde bulunur.
Altında çarpı (X) olan ütü: "Bu kıyafeti ütüleyebilirsin ama kesinlikle buhar basma" demektir. Özellikle ipek ve saten gibi su lekesi tutan hassas kumaşların etiketi size bu uyarıyı verir.
İçinde hiç nokta olmayan boş ütü: Bu kıyafetin oldukça dayanıklı olduğunu ve her sıcaklık derecesinde güvenle ütülenebileceğini ifade eder.
Ütünün tutma kolunda yer alan ve genellikle sağa sola kaydırılan o düğmelerin üzerindeki simgelerin de bir dili var: Belirgin bir bulut sembolü: Buhar fonksiyonunun aktif ve en yüksek seviyede olduğunu gösterir. Pamuklu ve ketenlerde kırışıklıkları açmak için bu bulutu seçmeniz gerekir. Üzeri çizili bulut sembolü: "Kuru ütüleme" modudur, yani buhar tamamen kapatılmıştır. Su damlası püskürten sembol: Kırışıklıkları yerinde nemlendirmek için su fışkırtma mekanizmasını temsil eder.
Buhar ayarınız açık olsa bile eğer ütünüzün su haznesine musluk suyu koyuyorsanız, kireçlenme nedeniyle kıyafetlerinizde kahverengi lekeler görebilirsiniz. Cihazın buhar kanallarının doğru çalışması için her zaman saf (distile) su kullanılması öneriliyor.
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