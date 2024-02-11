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Yaşam
4
Bu dağ keşfedilmeyi bekliyor

2024-02-11 19:51:41
Bu dağ keşfedilmeyi bekliyor

Keşfedilmeyi bekleyen Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Dümen Dağı, Uludağ’ın panoramik görüntüsüyle çıkanları kendine hayran bırakıyor.

#1
Foto - Bu dağ keşfedilmeyi bekliyor

Marmara Bölgesi'nin üçüncü, Bursa'nın ise ikinci en yüksek dağı olan Dümen Dağı, temiz havası, çam ormanları ve spora elverişli yapısıyla keşfedilmeyi bekliyor. Sadece bölgeyi bilen dağcılar tarafından doğa sporları için elverişli olduğu bilinen Dümen Dağı, zirvesindeki eşsiz Uludağ manzarası ile çıkanları kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Bu dağ keşfedilmeyi bekliyor

Uludağ'ın panoramik görüntüsüne ulaşmak için tırmanan dağcılar, kimi yazdan kalma hava, kimi ise kar üzerindeki yürüyüşleriyle stres atmanın keyfine varıyor.

#3
Foto - Bu dağ keşfedilmeyi bekliyor

Dümen Dağı'nın çok bilinmeyen ama yaz ve kış şartlarında görülmeye değer bir dağ olduğunu belirten İsmet Şentürk, "Yaptığımız yürüyüşte, kendi güzelliklerinden birisi de Uludağ panoramasının en güzel izlenebildiği bir yerdir. Uludağ kış manzarası, bir gelin gibi Dümen Dağı'ndan izlemek mümkündür. Doğa sporcularının ziyaret etmesini tavsiye ederim" dedi.

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